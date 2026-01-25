«دبي الدولي».. أكبر مطار في العالم للعام الـ 12 على التوالي

أظهرت بيانات أولية أن مطار دبي الدولي يتجه للحفاظ على مركزه كونه أكبر مطار في العالم خلال عام 2025، من حيث أعداد المسافرين الدوليين، وذلك للعام الـ12 على التوالي، بعد أن واصل على مدار العام الماضي، تسجيل معدلات نمو قوية في حركة السفر الدولية، مقارنة بنظرائه في قائمة أكبر المطارات بالعالم، وفقاً لبيانات رصدتها «الإمارات اليوم».

وتتوقّع مؤسسة مطارات دبي، وصول إجمالي حركة المسافرين السنوية، خلال العام الماضي (2025)، إلى أكثر من 95 مليون مسافر، وهو أعلى رقم في تاريخ المطار الممتد على مدار 65 عاماً، بعد أن حقق «دبي الدولي» نمواً قياسياً في أعداد المسافرين خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، مع استقبال 70.1 مليون مسافر.

ومن المنتظر أن تكشف «مطارات دبي» عن أرقام العام الماضي 2025 خلال فبراير المقبل.

وتشير البيانات الأولية إلى تصدّر «دبي الدولي» مطارات العالم في حركة المسافرين، بعد أن أعلنت المطارات الدولية الكبرى عن أعداد مسافريها الدوليين والمحليين خلال عام 2025، وتعامل مطار «لندن هيثرو» البريطاني (المصنف في المركز الثاني على قائمة مجلس المطارات العالمي)، مع نحو 80 مليون مسافر دولي خلال 2025 ككل، فيما سجل مطار «إنشيون سيؤول»، (المصنف ثالثاً) مع نحو 74 مليون مسافر دولي.

بدوره، سجل مطار سنغافورة، خلال عام 2025، نحو 70 مليون مسافر دولي، ومطار أمستردام نحو 69.5 مليون مسافر، مقابل 66.7 مليون مسافر دولي لمطار إسطنبول، و66 مليون مسافر لمطار باريس شارل ديغول في الفترة بين يناير ونوفمبر 2025 (لم يتم الإعلان عن بيانات ديسمبر بعد)، ونحو 65 مليوناً و61 مليون مسافر دولي لكل من مطار فرانكفورت وهونغ كونغ في 2025 ككل.

وبحسب البيانات، سيتصدر «دبي الدولي»، قائمة أكبر مطارات العالم في حركة المسافرين الدوليين، وبفارق كبير، مقارنة بمطار «لندن هثيرو» المصنف ثانياً، والمطارات الكبرى الأخرى في القائمة السنوية التي يتوقّع أن تصدر من «مجلس المطارات العالمي» خلال الفترة المقبلة.

وواصل مطار دبي الدولي تحطيم الأرقام القياسية لحركة المسافرين ربع السنوية في تاريخه الممتد على 65 عاماً، خلال الربع الثالث من عام 2025، حيث استقبل 24.2 مليون مسافر بين يوليو وسبتمبر، بنمو بلغ 1.9% مقارنة بالعام 2024.

وأسهم هذا الأداء الاستثنائي خلال الربع الثالث في رفع إجمالي عدد المسافرين خلال الأشهر التسعة الأولى إلى 70.1 مليون مسافر، أي بزيادة قدرها 2.1% على الفترة نفسها من العام 2024.

وسجل مطار دبي الدولي خلال شهر ديسمبر 2025 أعلى حركة مسافرين شهرية في تاريخه، حيث بلغ عدد المسافرين الذين عبروا المطار نحو 8.8 ملايين مسافر، مقارنة بـ8.3 ملايين مسافر في ديسمبر 2024.

يُشار إلى أن مطار دبي الدولي أزاح نظيره «لندن هيثرو» عن المركز الأول في أعداد الركاب الدوليين خلال عام 2014، وذلك للمرة الأولى في التاريخ، بعدما احتفظ المطار البريطاني بالصدارة منذ بدء نشاط النقل الجوي التجاري في العالم.

