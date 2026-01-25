135.6مليار درهم مبيعات العقارات التجارية في دبي خلال 2025

أصدرت «إنجل آند فولكرز الشرق الأوسط»، الشركة المتخصصة بتقديم خدمات الوساطة في مجال العقارات السكنية والتجارية الفاخرة في العالم، تقريرها السنوي حول السوق العقارية لعام 2025، والذي سلط الضوء على هذا العام بصفته محطة مفصلية في تطور القطاع العقاري في دبي، حيث شهد مستويات غير مسبوقة في حجم وقيمة المعاملات، إلى جانب التحول في ديناميكيات السوق.

وحقق سوق العقارات التجارية في دبي أداء قوياً في عام 2025، مدعوماً بتوسع النشاط التجاري، وانتقال مقار الشركات، ومستويات الطلب القوية والمستمرة من المستثمرين.

وبلغت مبيعات العقارات التجارية 135.6 مليار درهم مع 13.175 ألف معاملة، تصدرها قطاع المكاتب مسجلاً زيادة في عدد المعاملات بنسبة 54.5% على أساس سنوي، فيما تضاعفت القيمة الإجمالية للمبيعات. وتشير شركة «إنجل آند فولكرز» إلى أن الطلب تركز في المناطق التجارية التي تتمتع بشبكات نقل وخدمات، ما يعكس تفضيل المستأجرين للبنية التحتية الموثوقة، والمكاتب الحديثة، والاستقرار التشغيلي طويل الأجل. ويعكس الاهتمام المتزايد بالمكاتب قيد الإنشاء الثقة في مسار النمو التجاري لدبي ومكانة المدينة مركزاً إقليمياً لمزاولة الأعمال.

وبرز استمرار ثقة المستثمرين والمستخدمين النهائيين بقوة في عام 2025، حيث بلغ سوق مبيعات العقارات السكنية في دبي مستويات قياسية مع ارتفاع إجمالي المعاملات إلى 202.349 ألف معاملة، بقيمة إجمالية 546.8 مليار درهم. ويعزى معظم الزخم إلى نشاط الشقق، التي شكلت 83% من إجمالي المعاملات، بينما حافظت الفلل ومنازل التاون هاوس على أداء قوي في العديد من المجمعات السكنية المعروفة والجديدة، ما يشير إلى اتساع نطاق الطلب ومرونته في السوق.

وأشار التقرير إلى أن معاملات البيع على المخطط شكلت 64.8% من إجمالي مبيعات العقارات السكنية في عام 2025، ما يؤكد ثقة المستثمرين في المشاريع العقارية بدبي.

وتتوقع الشركة أن تستهل دبي عام 2026 بنشاط قوي، حيث ينتقل السوق من التسارع الحاد إلى تثبيت المكاسب وزيادة المشاركة، والنمو المدروس. ومن المتوقع أن تصبح النتائج أكثر تنوعاً بدلاً من الأداء المتميز واسع النطاق، مدفوعة بجودة الموقع، ونضج البنية التحتية، وكفاءة شركات التطوير العقاري، وجودة الحياة على المدى الطويل.

ولاتزال هجرة أصحاب الثروات قوة هيكلية محفزة للنمو، لاسيما في سوق العقارات الفاخرة، ما يعزز مكانة دبي كوجهة عالمية للأفراد ذوي الملاءة المالية العالية الساعين إلى الاستقرار، وأسلوب حياة مريح، والحفاظ على رؤوس أموالهم على المدى الطويل.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «إنجل آند فولكرز» الشرق الأوسط، دانييل هادي: «كان 2025 عاماً مفصلياً لسوق العقارات في دبي، حيث شهد نمواً استثنائياً وموثوقية عالية، وشكّل نقطة تحول في مسار تطور السوق. وتواصل دبي استقطاب الشركات ورؤوس الأموال والمهنيين المتمرسين من جميع أنحاء العالم، مدعومة باستقرارها السياسي، وبيئة ضريبية تنافسية، وبنية تحتية عالمية المستوى، ورؤية واضحة طويلة الأجل. ويظهر جلياً اليوم مدى نضج السوق مع الطلب الذي يشمل شريحة واسعة من المستخدمين النهائيين والمستثمرين في المجمعات السكنية المعروفة والمناطق الناشئة على حد سواء».