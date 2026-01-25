«رمّاس» يقدّم 1.6 مليون إجابة فورية خلال 2025

قدّم موظف هيئة كهرباء ومياه دبي الافتراضي «رمّاس» المدعوم بالذكاء الاصطناعي التوليدي وتقنية «تشات جي بي تي» ما يزيد على 1.6 مليون إجابة فورية ودقيقة باللغتين العربية والإنجليزية خلال عام 2025. ويعتمد «رمّاس» على أحدث نموذج للذكاء الاصطناعي لتوليد استجابات في الوقت الفعلي عن طريق استخراج المعلومات ذات الصلة مباشرة من محتوى موقع الهيئة الإلكتروني. ومنذ إطلاقه في عام 2017 وحتى نهاية 2025، أجاب «رمّاس» على أكثر من 12.7 مليون استفسار عبر قنوات التواصل المختلفة التي توفرها الهيئة.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير: «نواكب أحدث التقنيات المستقبلية المتقدمة لصنع فرص جديدة لخدمة الإنسان والمجتمع وتوفير تجربة رقمية سهلة وآمنة ومبتكرة لكل المعنيين. وانسجاماً مع استراتيجية الإمارات الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031، نتبنى أدوات الذكاء الاصطناعي لإعادة تشكيل طرق تقديم الخدمات والتفاعل مع المتعاملين، وتحسين الإنتاجية والكفاءة، وتطوير العمل الحكومي وتسريع التحول الرقمي، بما يعزز تنافسيتنا ومكانتنا في طليعة المؤسسات الخدماتية على مستوى العالم وعلى كل الصُّعد».

ويتوفر «رمّاس» على موقع الهيئة الإلكتروني وتطبيقها الذكي، وحسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وأنظمة «أليكسا» الذكية من «أمازون»، وروبوتات الهيئة، إضافة إلى منصة «واتس أب بزنس» على الرقم 046019999. ويمتاز «رمّاس» بقدرته الفائقة على التفاعل مع المستخدمين وفهم احتياجاتهم واستفساراتهم بطريقة أفضل، ومن ثم اتخاذ القرار اللازم للإجابة والرد بشكل دقيق وفوري باللغتين العربية والإنجليزية (صوت وكتابة)، واقتراح خدمات بناءً على محادثة المتعامل لتسهيل الوصول للخدمة المعنية، مع ضمان تجربة استخدام آمنة وفعالة.

وإضافة إلى قدرته على التعلم، يقدم «رمّاس» خدمات إجرائية مثل الدفع السهل ودفع فواتير لحسابات متعددة عن طريق خيارات متعددة للدفع مثل البطاقة الائتمانية، نقودي، وغيرها من الخدمات الهادفة إلى الارتقاء بتجربة المتعامل.

وأطلقت الهيئة «رمّاس» المعتمد على الذكاء الاصطناعي في عام 2017، وفي أبريل 2023، أثرت الهيئة «رمّاس» بتقنية «تشات جي بي تي»، وكانت الهيئة أول مؤسسة خدماتية على مستوى العالم وأول مؤسسة حكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة، تستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي للتفاعل مع المتعاملين والرد على استفساراتهم.