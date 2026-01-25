نسب إشغال قياسية لفنادق رأس الخيمة مطلع 2026.. وباقات خاصة لجذب النزلاء خلال رمضان

تواصل إمارة رأس الخيمة تعزيز مكانتها وجهة سياحية متميزة مع مطلع عام 2026، حيث سجلت الفنادق في الإمارة نسب إشغال مرتفعة تجاوزت 90% في بعض المنشآت، ما يعكس الطلب القوي على الوجهة السياحية وثقة الزوار بجودة الخدمات والتجارب الفندقية المتنوعة. وتعكس هذه الأرقام نجاح استراتيجيات هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة في الترويج للإمارة وجهة عالمية مناسبة للعائلات والأزواج ومحبي الترفيه والاستجمام.

وأفاد مديرون في قطاع الفنادق بأن نسب الإشغال مع بداية العام الجديد مرتفعة وقياسية بدعم من المناخ الشتوي وتنوع المنتج السياحي، وجودة البنية التحتية، وتكامل الخدمات المقدمة للزوار، مشيرين إلى طرح باقات خاصة لجذب النزلاء خلال شهر رمضان وعيد الفطر.

وتفصيلاً، أفاد نائب الرئيس لتنمية سياحة الوجهة في هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، إياد راسبيه، بأن نسب الإشغال المرتفعة تُسهم بشكل مباشر في دعم الاقتصاد المحلي، وتعزيز تنافسية القطاع السياحي على مستوى الدولة والمنطقة، مستندة إلى تنوع المنتج السياحي، وجودة البنية التحتية، وتكامل الخدمات المقدمة للزوار.

وبحسب بيانات هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، استقبلت الإمارة خلال عام 2025 نحو 1.35 مليون زائر، بزيادة 6% مقارنة بالعام السابق، كما سجلت عائدات قطاع السياحة نمواً بنسبة 12%.

وأوضحت الرئيسة التنفيذية للهيئة، فيليبا هاريسون، أن عام 2025 كان استثنائياً للإمارة، مشيرة إلى تعزيز التجارب السياحية من خلال الفعاليات المتنوعة وافتتاح مشاريع فندقية جديدة، إضافة إلى توقيع شراكات استراتيجية مع شبكات سفر إلكترونية في الصين.

من جانبه، أكد المدير العام لفندق «هامبتون مارجان»، جون رياض، أن «الفندق بدأ العام 2026 بقوة»، مشيراً إلى أن المؤشرات الأولية للربع الأول وللسنة كاملة مشجعة للغاية.

وقال رياض: «بدأنا العام بأداء قوي، مدفوعاً بالحجوزات المبكرة، وزيادة الاستفسارات، وارتفاع نسبة الضيوف العائدين للإقامة مجدداً. خططنا للعام الجاري واضحة، واستراتيجياتنا التشغيلية مهيأة لضمان عام ناجح، مع الحفاظ على طلب صحي ومستقر، لاسيما للسياحة الترفيهية والسفر العائلي». وأضاف: «نركز دائماً على إدارة الطلب بكفاءة وتقديم تجربة ضيافة عالية الجودة، بدلاً من السعي وراء حجم الإشغال فقط».

وأوضح أن الفندق يتوقع أداءً مستقراً إلى إيجابي خلال شهر رمضان، مدعوماً بمزيج متوازن من النزلاء الدوليين وزيادة الاهتمام من الأسواق المحلية والعربية.

وأشار رياض إلى أن الفندق سيقدم باقة متكاملة من العروض الرمضانية، قائلاً: «سنواصل تقديم تجربة إفطار مميزة تشمل أطباقاً من المطبخ الهندي ضمن بوفيه الإفطار. وامتثالاً لسياسة هامبتون العالمية، سيتم تقديم وجبة السحور مجاناً للنزلاء المقيمين الصائمين، بينما سيكون الإفطار متاحاً مقابل تكلفة إضافية ضمن البوفيه اليومي».

وبخصوص الموسم الشتوي، أكد رياض: «نتوقع أداءً قوياً خلال هذه الفترة، وهو ما يتماشى مع مستويات الإشغال المرتفعة التي يحققها الفندق.

الأشهر الممتدة من فبراير إلى مايو تشهد إقبالاً كبيراً من الضيوف للاستمتاع بالأجواء المعتدلة والأنشطة الخارجية والشاطئية. استناداً إلى بيانات السنوات السابقة وسلوكيات الحجوزات الحالية، نتوقع مستويات حجز صحية ومستقرة طوال الموسم». وأشار إلى تنوع الطلب من الأسواق المحلية والدولية، قائلاً: «نلاحظ طلباً جيداً من روسيا، وكازاخستان، وجمهورية التشيك، والمملكة المتحدة، إلى جانب مساهمة قوية ومتنامية من المقيمين داخل الإمارات.

السوق الألمانية أيضاً تظهر أداءً جيداً. كما يبرز اتجاه واضح نحو الحجوزات قصيرة الأجل واللحظات الأخيرة، حيث يؤكد الضيوف إقاماتهم في فترات أقرب لموعد الوصول، ما يتطلب مرونة عالية في التسعير، وإدارة المخزون، وتخطيط التجربة لضمان رضا الضيوف».

من جهته، أكد المدير العام لمنتجع وسبا «إنتركونتيننتال رأس الخيمة - ميناء العرب»، كاميرون ماكنيلي، أن «المنتجع بدأ العام 2026 بقوة، ومعدلات الإشغال المرتفعة تعكس الأداء الإيجابي والمتنامي لقطاع السياحة في الإمارة بشكل عام، في ظل الطلب المتزايد على الوجهات التي تجمع بين الطبيعة والتجارب المتكاملة».

وأوضح ماكنيلي أن المنتجع يتوقع إقبالاً يبدأ بوتيرة متوسطة خلال الأسابيع الأولى من شهر رمضان، على أن يشهد تصاعداً ملحوظاً مع الاقتراب من عطلة عيد الفطر، سواء على صعيد حجوزات الغرف الفندقية أو استخدام القاعات والمطاعم.

وقال ماكنيلي إن المنتجع يعتزم طرح مجموعة من العروض والباقات الخاصة بمناسبة شهر رمضان، مضيفاً: «سيركز المنتجع بشكل خاص على تجارب الطعام، لاسيما الإفطار الجماعي والمناسبات الاجتماعية التي تحتضنها مطاعم وقاعات المنتجع، إلى جانب توفير عروض جاذبة على الإقامات الفندقية خلال الفترة ذاتها، بما يلبي تطلعات مختلف فئات الضيوف».

وأكد ماكنيلي: «تشير المؤشرات إلى استمرار الزخم القوي في معدلات الإقامة والحجوزات خلال الموسم الشتوي، مدعوماً بالأجواء الشتوية المعتدلة والطبيعة الساحرة التي تتميز بها رأس الخيمة».

وأشار إلى اختلاف واضح في أنماط الحجز بين النزلاء الدوليين والمقيمين داخل الدولة، قائلاً: «يميل الضيوف الدوليون إلى التخطيط المسبق لإقامات أطول، مع اهتمام أكبر بباقات العطلات المتكاملة التي تجمع بين الإقامة وتجارب الطعام والأنشطة الترفيهية والعافية، وغالباً ما تتزامن زياراتهم مع المواسم الرئيسة والعطلات المدرسية. في المقابل، يفضل المقيمون داخل الدولة الحجوزات القصيرة والمرنة، مثل عطلات نهاية الأسبوع، مع تركيز خاص على تجارب الطعام المميزة، والفعاليات الموسمية، والعروض الحصرية».

بدوره، أكد المدير العام لمجموعة «فنادق ومنتجعات بن ماجد»، أشرف صالح، أن المجموعة سجلت بداية استثنائية لعام 2026، تمثلت في تحقيق نسب إشغال قياسية تجاوزت 90%، وهو ما يعكس الجاذبية المتنامية لإمارة رأس الخيمة وجهة سياحية مفضلة.

وأوضح أن هذا الأداء القوي لم يقتصر على الفنادق فقط، بل شمل أيضاً مخيم «لونج بيتش»، الذي حقق أفضل أداء له خلال شهر يناير منذ انطلاقه، ما يعزز مكانته كأحد أبرز رواد قطاع التخييم الفاخر في المنطقة.

وفيما يتعلق بتوقعات شهر رمضان والموسم الشتوي، أوضح صالح أن المؤشرات تشير إلى تدفق قوي للسياحة الدولية خلال الشهر الفضيل، بالتزامن مع استمرار الزخم في حجوزات الموسم الشتوي الحالي. ولفت إلى وجود تحول واضح في سلوك المسافرين نحو ما يُعرف بـ«السفر الهادف»، حيث بات الضيوف يفضلون الوجهات التي تتماشى مع قيمهم وتوفر لهم تجربة متكاملة تتجاوز مفهوم الإقامة التقليدية.

أعداد الزوار من الأسواق الدولية

أظهرت بيانات هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة نمواً لافتاً في أعداد الزوار من الأسواق الدولية، حيث سجلت روسيا أكبر مصدر للسياح، تليها المملكة المتحدة وألمانيا وكازاخستان والهند. كما أسهم الربط الجوي المباشر مع مطار رأس الخيمة في زيادة أعداد الزوار من رومانيا بنسبة 65%، بولندا 56%، أوزبكستان 47%، بيلاروسيا 30%، الهند 25%.