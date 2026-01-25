«العقليات الرقمية» تعزّز وعي الطلبة بالذكاء الاصطناعي

أطلق المكتب الإقليمي لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة «الإيسيسكو» في الشارقة، بالتعاون مع شركة «مايكروسوفت» سلسلة معرفية جديدة عنوانها «العقليات الرقمية» تستهدف طلبة الجامعات من مختلف التخصصات بهدف تعزيز وعيهم بالذكاء الاصطناعي. وتتضمن السلسلة ثلاث ورش عمل تبدأ بجلسة «فك شيفرة الذكاء الاصطناعي» التي تتناول التطبيقات العملية والأطر الأخلاقية، تليها ورشة «مايكروسوفت كوبايلوت» التي تركّز على مهارات التفاعل الذكي مع أدوات الذكاء الاصطناعي وصياغة الأوامر لرفع الإنتاجية، وتُختتم بجلسة «الذكاء الاصطناعي الوكيلي» التي تستشرف مستقبل العمل في ظل الأنظمة الذكية وتحوّل أدوار الإنسان ومسؤولياته.