بسبب العاصفة "فيرن".. طيران الإمارات تلغي بعض رحلاتها إلى الولايات المتحدة

أعلنت طيران الإمارات، إلغاء بعض رحلاتها المتوجهة إلى الولايات المتحدة الأميركية، بسبب العاصفة فيرن.

وقالت الناقلة عبر موقعها الإلكتروني إنه نظراً للتأثير الشديد للعاصفة فيرن على أجزاء من الولايات المتحدة تم إلغاء بعض الرحلات بين 24 و26 يناير الجاري.

وتالياً الرحلات الملغاة:

• EK203/25th Jan Dubai to New York

• EK204/25th Jan – New York to Dubai

• EK201 /25th Jan – Dubai to New York

• EK202/25th Jan – New York to Dubai

• EK205/25th Jan – Milan to New York

• EK206/25th Jan – New York to Milan

• EK203/26th Jan Dubai to New York

• EK204/26th Jan – New York to Dubai

• EK209/25th Jan – Athens to Newark

• EK210/25th Jan – Newark to Athens

• EK221/24th Jan – Dubai to Dallas

• EK222 /24th Jan – Dallas to Dubai

• EK231/25th Jan – Dubai to Washington

• EK232/ 25th Jan – Washington to Dubai

• EK237/ 25th Jan – Dubai to Boston