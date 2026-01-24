بسبب العاصفة "فيرن".. طيران الإمارات تلغي بعض رحلاتها إلى الولايات المتحدة

  • متابعة موقع الإمارات اليوم
أعلنت طيران الإمارات، إلغاء بعض رحلاتها المتوجهة إلى الولايات المتحدة الأميركية، بسبب العاصفة فيرن.
وقالت الناقلة عبر موقعها الإلكتروني إنه نظراً للتأثير الشديد للعاصفة فيرن على أجزاء من الولايات المتحدة تم إلغاء بعض الرحلات بين 24 و26 يناير الجاري.
وتالياً الرحلات الملغاة:
EK203/25th Jan   Dubai to New York
EK204/25th Jan – New York to Dubai
EK201 /25th Jan – Dubai to New York
EK202/25th Jan – New York to Dubai
EK205/25th Jan – Milan to New York
EK206/25th Jan – New York to Milan
EK203/26th Jan   Dubai to New York
EK204/26th Jan – New York to Dubai
EK209/25th Jan – Athens to Newark
EK210/25th Jan – Newark to Athens
EK221/24th Jan – Dubai to Dallas
EK222 /24th Jan – Dallas to Dubai
EK231/25th Jan – Dubai to Washington
EK232/ 25th Jan – Washington to Dubai
EK237/ 25th Jan – Dubai to Boston
