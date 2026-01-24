غرف دبي تروج في اليونان لشراكات تجارية واستثمارية مستدامة

بحثت غرف دبي آفاق الفرص التجارية والاستثمارية المشتركة مع القطاعين العام والخاص في اليونان، بهدف تعزيز الشراكات الاقتصادية، وفتح آفاق جديدة للنمو والتعاون في القطاعات الاستراتيجية.

جاء ذلك خلال زيارة رسمية نظمّتها غرف دبي إلى العاصمة اليونانية أثينا، برئاسة رئيس مجلس إدارة غرف دبي، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وبحضور مدير عام غرف دبي، محمد علي راشد لوتاه، وذلك في إطار مبادرة «ممرات النمو» التي تهدف إلى تعزيز أطر التعاون التجاري والاستثماري بين دبي والأسواق العالمية، حيث عقدت سلسلة من الاجتماعات مع الجهات اليونانية المعنية من القطاعين العام والخاص.

وقال المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، «إن دبي واليونان ترتبطان بعلاقات راسخة على المستويات كافة، وتأتي هذه الزيارة في إطار الجهود المبذولة لتوسيع الشراكات الاستراتيجية وتعزيز مسارات التعاون المشترك على المستوى الدولي، حيث نسعى من خلالها إلى استكشاف فرص جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري بين الجانبين، بما يسهم في بناء شراكات نوعية ومستدامة».

وأجرى وفد غرف دبي، خلال الزيارة، سلسلة من اللقاءات والاجتماعات رفيعة المستوى مع مسؤولي عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة في اليونان، لمناقشة سبل تعزيز التعاون في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية.

وضمت قائمة الجهات التي اجتمع معها وفد الغرف خلال الزيارة كلاً من وزارة الخارجية اليونانية، والصندوق الوطني للاستثمار في اليونان الذي يشرف على محفظة واسعة من الشركات التابعة والمملوكة للحكومة اليونانية ويدير أصولاً بقيمة 11.7 مليار يورو، بالإضافة إلى كل من غرفة تجارة وصناعة أثينا، أكبر غرفة تجارية في اليونان حيث تضم في عضويتها أكثر من 120 ألف شركة.

وأبرمت غرف دبي خلال فعاليات بعثتها التجارية إلى اليونان، مذكرة تفاهم مع غرفة تجارة وصناعة أثينا، حيث وقع المذكرة محمد علي راشد لوتاه، ورئيس غرفة تجارة وصناعة أثينا، لوانيس براتاكوس، وذلك بهدف الارتقاء بالعمل الثنائي وتعزيز التعاون في قطاعات التجارة والصناعة وفتح آفاق جديدة لزيادة حجم التبادل التجاري بين دبي وأثينا، بما يخدم مصالح المستثمرين والشركات.

وكانت قيمة التجارة غير النفطية بين دبي واليونان قد بلغت ملياري درهم عام 2024، بنمو 13.7% على أساس سنوي، في حين يستمر عدد الشركات اليونانية المسجلة لدى غرفة تجارة دبي في الارتفاع، حيث انضمت 102 شركة يونانية إلى عضوية الغرفة خلال عام 2025 ليصل بذلك إجمالي الشركات اليونانية النشطة المسجلة في عضوية الغرفة إلى 419 شركة بنمو 22.5% على أساس سنوي.