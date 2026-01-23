العقارات والبنوك تقود ارتفاعات «دبي المالي» في أسبوع

أغلق سوق دبي المالي، تعاملات الأسبوع الماضي مرتفعاً بنسبة 2.66%، أو ما يعادل 168.24 نقطة، عند مستوى 6484.38 نقطة، وذلك بدعم ارتفاع أسهم القطاعات القيادية وعلى رأسها العقارات والبنوك، والمرافق العامة والاتصالات. وصعد رأس المال السوقي لـ«دبي المالي» إلى نحو 1.0687 تريليون درهم بنهاية جلسة الأسبوع، أمس، مقارنة بنحو 1.0421 تريليون درهم في نهاية تعاملات الأسبوع السابق، بمكاسب جاوزت 26.6 مليار درهم.

واستقطبت الأسهم المدرجة في السوق سيولة جاوزت 3.6 مليارات درهم، بعد التداول على أكثر من 1.41 مليار سهم، وتنفيذ 71 ألفاً و45 صفقة.

ودعم أداء السوق نمو أسهم قطاع العقارات بنسبة 4.62%، حيث ارتفع سهم «الاتحاد العقارية» بنسبة 6.86%، و«إعمار للتطوير» بـ5.22%، و«إعمار العقارية» بنسبة 3.81%، و«مجموعة تيكوم» بـ8.04%، و«ديار للتطوير» بـ3.81%.

وارتفعت أسهم قطاع البنوك بنسبة 2.38%، حيث ارتفع سهم بنوك «الإمارات دبي الوطني» 1.97%، و«دبي التجاري» 2.15%، و«دبي الإسلامي» 3.79%، ومصرف عجمان 5.88%، وسوق دبي المالي 3.75%.

كما ارتفعت أسهم قطاع الصناعة بنسبة 2.3%، حيث ارتفعت أسهم شركة «دبي للاستثمار» 8.4%، و«تاكسي دبي» 3.33%، و«باركن» 0.49%

من جهته، أنهى سوق أبوظبي للأوراق المالية، تعاملات الأسبوع الماضي، مرتفعاً بنسبة 1.61% ليغلق عند مستوى 10285.77 نقطة. وصعد رأس المال السوقي إلى نحو 3.148 تريليونات درهم بنهاية جلسة الأسبوع، أمس، مقارنة بنحو 3.116 تريليونات درهم في نهاية تعاملات الأسبوع السابق، بمكاسب جاوزت 32.25 مليار درهم.

واستقطبت الأسهم المدرجة في السوق سيولة جاوزت 6.99 مليارات درهم، بعد التداول على نحو 1.74 مليار سهم، وتنفيذ 120.78 ألف صفقة.

من جهته، أكد الرئيس التنفيذي للاستثمار في «سنشري فايننشال»، فيجاي فاليشا، أن «أسواق المال الإماراتية واصلت أداءها الإيجابي خلال الأسبوع الماضي، مدفوعة بزخم قوي في شهية المستثمرين وتحسن أداء القطاعات القيادية».

وأشار إلى أن مؤشر سوق دبي نجح في تسجيل مكاسبه الأسبوعية الثالثة على التوالي، محققاً ارتفاعاً أسبوعياً بنسبة 2.7%، ومكاسب منذ بداية الشهر بلغت 7.2%، ما يعكس بداية قوية للعام، مدعوماً بتحسن شهية المخاطرة عالمياً، ما عزز تدفقات المستثمرين.

ولفت إلى أن سوق دبي المالي يتمتع بجاذبية تقييمية عالية، مع بلوغ مضاعف الربحية (وهو مقياس مالي يقارن سعر السهم الحالي للشركة بأرباحها لكل سهم) نحو 11.8 مرة، ما يجعله مناسباً للمستثمرين المحليين والأجانب.

وأضاف أن مؤشر سوق أبوظبي واصل مساره الصاعد للأسبوع الثالث على التوالي، مسجلاً مكاسب أسبوعية بلغت 1.6%، وهي الأعلى منذ ديسمبر 2025، ليغلق عند 10285.77 نقطة، مقترباً من أعلى مستوياته خلال 52 أسبوعاً.

ولفت إلى أن الأسواق تترقب خلال الأسبوع المقبل إعلانات نتائج مالية لعدد من البنوك والشركات الكبرى في دبي وأبوظبي، وهو ما قد يشكل محفزاً إضافياً للأداء، لاسيما في ظل متانة القطاع المصرفي.

وأكد أن قوة الزخم الحالي، وتنوع القطاعات الرابحة، وقرب المؤشرات من مستوياتها المرتفعة، تعزز النظرة الإيجابية للأسواق الإماراتية، مع استمرار الفرص الاستثمارية، خاصة في القطاعات العقارية والمالية والرعاية الصحية.