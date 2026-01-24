44.4مليار درهم الإيرادات الفندقية خلال 11 شـهراً في 2025

شارك وزير الاقتصاد والسياحة رئيس مجلس الإمارات للسياحة، عبدالله بن طوق المري، في المعرض السياحي الدولي «فيتور مدريد 2026 (FITUR)»، الذي يُقام من 21 إلى 25 يناير الجاري، في مركز «IFEMA» بإسبانيا، بهدف تعزيز الشراكات السياحية الدولية مع الأسواق البارزة إقليمياً وعالمياً، وترسيخ حضور الهوية والمنتج السياحي الإماراتي على الساحة الدولية، فضلاً عن تبادل الخبرات في تطوير السياسات السياحية المستدامة، والارتقاء بالوجهات السياحية. واستعرض بن طوق، مؤشرات الأداء السياحي في دولة الإمارات خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2025، حيث ارتفعت الإيرادات الفندقية لتصل إلى نحو 44.4 مليار درهم مسجلة نمواً قدره 8.8% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، مدفوعة بزيادة متوسط السعر اليومي، كما زاد عدد نزلاء الفنادق إلى نحو 29.1 مليون نزيل محققاً نمواً بنسبة 5.2%، فيما ارتفعت ليالي المبيت الفندقي إلى أكثر من 99.4 مليون ليلة وبنسبة نمو بلغت 6% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024. وأكد أن دولة الإمارات ومملكة إسبانيا تتمتعان بعلاقات اقتصادية قوية واستراتيجية، تعكس رؤية البلدين الصديقين في تطوير سبل التعاون وتوسيع نطاق الشراكات المشتركة على المستويات الاقتصادية والاستثمارية والسياحية. وأشار إلى أن القطاع السياحي يُشكل إحدى الركائز الرئيسة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وخلق فرص جديدة للاستثمار المشترك، وتعزيز التبادل الثقافي والخبرات السياحية، بما يسهم في دفع التعاون الاقتصادي إلى آفاق أوسع وتعزيز النمو المستدام في كلا البلدين.