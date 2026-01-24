%71 من أثرياء الإمارات يخصصون جزءاً من محافظهم للأصول الرقمية

أفادت بيانات حديثة بأن 71% من العائلات فائقة الثراء في الإمارات باتت ترى ضرورة تخصيص جزء من محافظها الاستثمارية للأصول الرقمية، مقارنة بمتوسط عالمي يبلغ 69%، في مؤشر واضح على انتقال الأصول الرقمية في الدولة، من مرحلة التجربة الفردية، إلى التخصيص الاستراتيجي ضمن منظومة إدارة الثروات.

كما يمتلك 39% من أصحاب الثروات العالية في الإمارات أصولاً رقمية بالفعل، بما يعكس ارتفاع مستوى الثقة والارتياح تجاه هذه الفئة من الأصول.

وفي هذا السياق، كشف التقرير السنوي لعام 2025 الصادر عن منصة «بت أويسس» لتداول الأصول الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن المستثمرين المؤسسيين وذوي القيم العالية قادوا أكثر من 66% من أحجام التداول على المنصة خلال 2025، مدفوعين بارتفاع سنوي نسبته 66% في عدد المتداولين ذوي القيم العالية، ونمو قدره 100% في قاعدة العملاء من الشركات وخزائنها على مستوى المنطقة.

وأوضح التقرير أن هذا التحول المؤسسي في الإمارات جاء مدفوعاً بتطور الأطر التنظيمية التي جعلت الدولة، إلى جانب البحرين، من أبرز النماذج الإقليمية في تنظيم قطاع الأصول الرقمية، إلى جانب توسيع عروض التداول المؤسسي عبر برامج «VIP» متدرجة، توفر خدمات التداول خارج البورصة (OTC)، وأولوية في القنوات المصرفية بالدرهم الإماراتي، وإدارة علاقات مخصصة، إضافة إلى بنية تقنية متقدمة لواجهات برمجة التطبيقات منخفضة الكمون، مع نسبة جاهزية تشغيل تبلغ 99.9%.

وعلى مستوى المستثمرين الأفراد، تُظهر البيانات تحولاً ملحوظاً من المضاربة قصيرة الأجل إلى الانضباط الاستثماري، إذ يحتوي متوسط محافظ المستخدمين على 3 أصول رقمية، مع استمرار بيتكوين كونها أكثر الأصول حيازة وتداولاً، في حين سجلت «دوجكوين» أعلى معدل تداول إجمالي، وكان زوج BTC–AED الأكثر نشاطاً من حيث أحجام التداول.

وقالت الشريكة المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة «بت أويسس»، علا دودين: «كان عام 2025 عاماً مفصلياً عالمياً لقطاع الأصول الرقمية، مع تجاوز القيمة السوقية الإجمالية حاجز 4 تريليونات دولار للمرة الأولى، بدعم من التطورات التنظيمية في الولايات المتحدة وغيرها من الأسواق الكبرى. وفي المنطقة، برزت الإمارات والبحرين نموذجين عالميين للأطر التنظيمية المتقدمة التي تدعم الابتكار».

وأضافت دودين أن ثروات دول مجلس التعاون الخليجي يُتوقع أن تصل إلى 3.5 تريليونات دولار بحلول 2027، مؤكدة أن المرحلة المقبلة ستركّز على بناء بنية تحتية تنظيمية قوية قادرة على استيعاب توسّع الأصول الرقمية داخل استراتيجيات إدارة الثروات طويلة الأجل، مع الاستعداد لإطلاق مشتقات منظمة في البحرين، إلى جانب مواصلة الاستثمار في الأمن والسيولة والحوكمة.