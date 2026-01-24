300متحدث بمهرجان «الشارقة لريادة الأعمال 2026»

يعود «مهرجان الشارقة لريادة الأعمال 2026» في دورته التاسعة، الذي ينظمه مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع)، يومي السبت 31 يناير والأحد 1 فبراير 2026 في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، تحت شعار «حيث ننتمي»، ليؤكد مكانته كونه أحد أكبر التجمعات الريادية في المنطقة، ومنصة تجمع المؤسسين والمستثمرين وصنّاع القرار والمبدعين والخبراء لتبادل الخبرات وبناء الشراكات وتسريع نمو المشاريع.

ويستعد المهرجان لاستقبال أكثر من 14 ألف مشارك متوقع، بمشاركة أكثر من 300 متحدث عالمي وإقليمي، وبحضور يتضمن أكثر من 5000 مؤسس شركة، إلى جانب أكثر من 150 شركة ناشئة تعرض حلولها ومنتجاتها وخدماتها ضمن بيئة تفاعلية تجمع التعلم العملي، وبناء العلاقات وإطلاق فرص جديدة للتعاون والاستثمار.

ويقدم «مهرجان الشارقة لريادة الأعمال 2026» برنامجاً يمتد على يومين، ويضم أكثر من 250 جلسة ونشاطاً، تشمل جلسات حوارية وورش عمل وتجارب تطبيقية، تغطي محاور رئيسة تتصل بمستقبل ريادة الأعمال، ومنها: ريادة الأعمال، والتكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي، والنمو الإبداعي، ورفاهية المجتمع. ويهدف البرنامج إلى تزويد المؤسسين بالأدوات العملية اللازمة لتطوير نماذج أعمالهم، وتحسين جاهزيتهم للاستثمار، وبناء علامات تجارية أكثر قدرة على المنافسة، وتوسيع أثرهم الاقتصادي والمجتمعي. وتتوزع فعاليات المهرجان عبر 10 مناطق متخصصة صُممت لخدمة مراحل مختلفة من الرحلة الريادية، وتقديم تجربة متكاملة للزوار.

ويأتي انعقاد المهرجان ضمن جهود «شراع» لتعزيز مكانة الشارقة مركزاً عالمياً لريادة الأعمال، ودعم التنوع الاقتصادي، والإسهام في بناء اقتصاد المعرفة عبر تمكين الجيل القادم من المؤسسين وربطهم بالخبرات العالمية والشبكات الاستثمارية، بما يفتح أمام المشاريع فرصاً ملموسة للنمو، ويعزز جاهزيتها للتوسع في الأسواق.