«غلفود 2026» يطلق منصة لتجارة البقالة

كشف معرض «غلفود 2026» عن عزمه إطلاق منصة «غلفود لتجارة البقالة»، التي صُممت خصوصاً لخدمة قطاع السلع الاستهلاكية سريعة التداول والعلامات التجارية ومنتجات البقالة، في خطوة لمواكبة ما يشهده قطاع تجارة التجزئة والجملة للبقالة في منطقة الشرق الأوسط من توسعٍ متسارع يحاكي التحولات الكبرى في منظومة الأغذية والمشروبات.

وتنطلق فعاليات المنصة، في الفترة من 26 إلى 30 يناير 2026، في «مركز دبي للمعارض» بـ«مدينة إكسبو دبي»، لتسلط الضوء على الأهمية الاستراتيجية المتزايدة لتجارة البقالة في ضمان توافر المنتجات واستقرار الأسعار، ومرونة سلاسل الإمداد عبر دول مجلس التعاون الخليجي والأسواق الإقليمية.

وتُعد منصة «غلفود لتجارة البقالة» ضمن فعاليات «غلفود 2026» سوقاً تجارية عالية التأثير تجمع المصنعين ومالكي العلامات التجارية، والتجار والموزعين، ومجموعات الشراء والباحثين عن التوسع والشراكات، والنمو القائم على حجم المبيعات.

وبحسب معرض «غلفود 2026»، تبرز منطقة الشرق الأوسط كونها أحد أسرع أسواق التجزئة نمواً في العالم، مدفوعة بالنمو السكاني والتحضر والتوسع السريع لتجارة التجزئة الحديثة. وتكتسب قطاعات البقالة والسلع الاستهلاكية سريعة التداول حيزاً واسعاً من هذا الزخم، إذ تسجل دولة الإمارات وحدها نحو 40 مليار دولار من مبيعات تجارة التجزئة للبقالة، بمعدل نمو سنوي يقارب 6.5%.

وتضم منصة «غلفود لتجارة البقالة» مجموعة متنوعة من المصنعين الإقليميين وشركات التصنيع والمؤسسات التجارية، وتشمل قائمة العارضين: «أجرو بلند»، وغرفة عجمان، و«النقيب»، و«عنبتاوي»، و«بايوتك»، و«ديري ورلد»، ومدينة دبي الصناعية، و«كيو ان تي»، و«ست الكل»، وغرفة أم القيوين، حيث تستعرض هذه الجهات قدراتها في مجالات الأغذية المعبأة، ومنتجات الألبان، والتغذية، والمكونات الغذائية، ومنتجات البقالة ذات القيمة المضافة.

كما أكدت «غلفود لتجارة البقالة» مشاركة دولية واسعة تمثل مجموعة من الأسواق الرائدة في توريد منتجات البقالة - ومنها الصين، وماليزيا، والسنغال، وتايلاند، والولايات المتحدة، وتركيا، وفيتنام، إضافة إلى الإمارات - التي تزوّد قنوات تجارة التجزئة والجملة في منطقة الشرق الأوسط بحصة متزايدة من منتجات البقالة.