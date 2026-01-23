دبي تبدأ إعادة تطوير شاملة لـ «سوق العوير للخضراوات والفواكه»

كشفت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» رسمياً عن تفاصيل فنية وتصميمية لـ«منطقة دبي للأغذية»، في خطوة تمثل توسعاً استراتيجياً وإعادة تطوير شاملة لسوق العوير المركزي للخضراوات والفواكه، لتحويله إلى أكبر وأحدث مركز عالمي لتجارة الأغذية.

وسيشمل المشروع - الذي أعلن عنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في يوليو 2024 - نطاقاً أوسع ليضم تجارة الخضار والفواكه، ومنتجات الألبان والأجبان، والأغذية الفاخرة، والمواد الغذائية الأساسية، والمنتجات المتخصصة، ما يعزز مكانة دبي بوابة متكاملة لتجارة الأغذية على مستوى العالم.

ويمتد المشروع الجديد على مساحة 29 مليون قدم مربعة، أي ما يعادل أكثر من ضعفي حجم السوق الحالي، ليشكل مركزاً متكاملاً ومتعدّد الفئات لتجارة الأغذية، يهدف إلى تعزيز سلاسل التوريد الغذائية، وتوسيع قدرات التجارة، ودعم الأمن الغذائي الإقليمي.

وسيتم تطوير «منطقة دبي للأغذية» على مراحل عدة، على أن تنطلق المرحلة الأولى في عام 2027.

وستوفر المنطقة منظومة متكاملة لقطاع الأغذية تشمل مرافق متطورة للتخزين المبرّد والمخازن ذات التحكم بدرجة الحرارة، ومراكز للمعالجة الأولية والثانوية، وحلولاً رقمية لإدارة العمليات، إضافة إلى مرافق للبيع بالجملة والتجزئة، وقاعة مخصصة للأغذية الفاخرة لخدمة قطاعي الأعمال والمستهلكين على حد سواء.

وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، سلطان أحمد بن سليّم، إن «(منطقة دبي للأغذية) ستعزز ريادة دبي في قطاع تجارة الأغذية من خلال جمع البنية التحتية ذات المعايير العالمية، والربط اللوجستي العالمي، والحلول المتقدمة في موقع واحد، بجانب تمكّين المزارعين والمنتجين والتجّار من الوصول إلى أسواق جديدة بسرعة واستدامة كبرى وكفاءة عليا».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي والمدير العام لـ«دي بي ورلد» دول مجلس التعاون الخليجي، عبدالله بن دميثان: «مع تزايد الطلب العالمي على الأغذية، وما تواجهه سلاسل التوريد من ضغوط، تمثل (منطقة دبي للأغذية) استثماراً محورياً يواكب هذه التحديات، وصُممت لتكون منصة انطلاق للابتكار القائم على التجارة في قطاع الأغذية، وداعماً رئيسياً لاستراتيجية الدولة الصناعية، بما يسهم في تحقيق أثر اقتصادي مستدام على المدى الطويل»، ويتمتع موقع «منطقة دبي للأغذية» بميزة الربط اللوجستي متعدد الأنماط، الذي يتيح للمورّدين والتجار الوصول إلى أكثر من 20 سوقاً حول العالم عبر شبكة «دي بي ورلد» العالمية.

وتم تصميم البنية التحتية للمشروع لتعزيز مرونة وكفاءة سلاسل التوريد، وضمان أمنها وتقليل كلفتها التشغيلية، بما يمكّن الشركات على اختلاف أحجامها من دخول أسواق جديدة بسرعة كبرى وكفاءة عليا.

وستعرض «دي بي ورلد» مشروع «منطقة دبي للأغذية» خلال «معرض غلفود 2026».

«سوق العوير المركزي»

افتُتح سوق العوير المركزي للخضراوات والفواكه عام 2004، ومنذ ذلك الحين رسّخ مكانته كونه أحد أبرز أسواق الأغذية في المنطقة، حيث يضم أكثر من 2500 تاجر يزودون أسواق دولة الإمارات والمنطقة بتشكيلة واسعة من المنتجات الطازجة.

وانطلاقاً من هذا الأساس، يأتي التوسع الجديد ليحافظ على الدور المحوري لسوق العوير المركزي في منظومة الأغذية، مع تعزيز حجمه وكفاءة عملياته وتنوع فئاته الغذائية، بما يسهم في تسريع وصول المنتجات إلى الأسواق، وتقليل الأخطار التي تواجه سلاسل التوريد في قطاع الأغذية.

. تطوير «منطقة دبي للأغذية» سيتم على مراحل.. والأولى تنطلق في عام 2027.