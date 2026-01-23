دبي تتفوق على باريس ونيويورك ولندن في الإشغال الفندقي ليلة رأس السنة

سجّلت السوق الفندقية في دبي أداءً قياسياً في معدلات الإشغال خلال شهر ديسمبر 2025 ككل، وليلة رأس السنة، متفوقة على وجهات عالمية بارزة، مثل باريس ولندن ونيويورك، وفقاً لبيانات صادرة عن شركة «أماديوس»، المتخصصة في خدمات وحلول تكنولوجيا السياحة والسفر.

وبحسب بيانات، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، فقد وصل معدل الإشغال الفندقي في دبي ليلة رأس السنة إلى 93.5%، وخلال ديسمبر ككل إلى 83.6%، فيما سجّلت العاصمة الفرنسية باريس معدلات إشغال بلغت 92.2% ليلة رأس السنة، و75.1% في شهر ديسمبر ككل، ومدينة نيويورك الأميركية 89.7% ليلة رأس السنة، و88.1% في شهر ديسمبر، فيما سجّلت العاصمة البريطانية لندن معدلات إشغال بلغت 83.6% ليلة رأس السنة، و77.3% خلال شهر ديسمبر ككل.

وكانت شركة «كوستار» العالمية CoStar، المزوّدة لبيانات وتحليلات أسواق العقارات، كشفت أن قطاع الفنادق في دبي سجل أداء قياسياً خلال ديسمبر 2025، محققاً أعلى إيرادات للغرفة الفندقية المتاحة منذ عام 2007، مدفوعاً بزخم قوي في الطلب السياحي خلال موسم العطلات.

ووفقاً لبيانات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، فقد بلغ عدد الغرف الفندقية في دبي نهاية نوفمبر 2025 أكثر من 153.2 ألف غرفة فندقية، ضمن 825 منشأة فندقية، مقابل نحو 153.3 ألف غرفة فندقية ضمن 828 منشأة في نهاية نوفمبر 2024.

وتستحوذ الغرف الفندقية الفاخرة من فئة «خمس نجوم» على نسبة 36% من إجمالي حجم السوق الفندقية في دبي، بنحو 55.2 ألف غرفة فندقية ضمن 173 منشأة فندقية، كما تضم دبي إلى جانب الغرف والشقق الفندقية، الآلاف من وحدات «بيوت العطلات»، ما يشير إلى الحجم الكبير للأماكن المخصصة للإقامات السياحية في الإمارة.

وأفاد مديرون بأن قطاع الفنادق في دبي سجّل أداءً قياساً خلال شهر ديسمبر، بالتزامن مع موسم الأعياد واحتفالات رأس السنة، مدفوعاً بطلب قوي من السياحة الترفيهية، ما انعكس في معدلات إشغال مرتفعة، ونمو لافت في العائدات.

وذكروا لـ«الإمارات اليوم»، أخيراً، أن فنادق دبي عملت خلال فترات الذروة، لاسيما في الأسبوع الأخير من ديسمبر، بطاقتها التشغيلية القصوى، في ظل الإقبال الكبير من الزوّار القادمين من مختلف أنحاء العالم، مستفيدين من تنوّع المنتج السياحي الذي تقدمه الإمارة، وما تتمتع به من بنية تحتية متطورة، ومعالم فريدة، وتجارب ترفيهية وثقافية متكاملة.