«دبي للاقتصاد الرقمي» تدعم 1690 شركة خلال 2025

أعلنت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، عن دعمها ومساهمتها في تأسيس وتوسيع أعمال 1690 شركة رقمية ناشئة خلال عام 2025، بنمو سنوي قدره 39.7%، ما يجسد دور الغرفة في دعم مكانة دبي وجهة مفضلة عالمياً لنمو الشركات الرقمية والمشاريع الريادية.

ووفقاً للغرفة، فقد استحوذ الذكاء الاصطناعي على نحو 15% من تخصصات الشركات التي دعمتها الغرفة، فيما بلغت حصة التكنولوجيا المالية «فينتك» 12%، وبلغت الحصة الإجمالية للشركات المتخصصة بتكنولوجيا التنقل والشركات المزوّدة للبرمجيات كخدمة، والشركات العاملة في قطاع التجارة الإلكترونية مجتمعة 20%، فيما شكلت الشركات العالمية 75% من إجمالي الشركات التي دعمتها الغرفة خلال العام الماضي.

ولفتت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي إلى إطلاق سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، في أكتوبر الماضي، «مقر روّاد أعمال دبي»، منصة تهدف إلى توحيد وتعزيز منظومة الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في الإمارة، وذلك بمبادرة مشتركة بين دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وغرفة دبي للاقتصاد الرقمي، ليكون بمثابة منصة متكاملة لدعم الابتكار وتعزيز نمو روّاد الأعمال في دبي.

وقال وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد رئيس مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، عمر سلطان العلماء: «تنفيذاً لرؤية وتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لترسيخ مكانة دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي، تلتزم غرفة دبي للاقتصاد الرقمي بتعزيز جهودها الرامية إلى تسريع التحوّل نحو نموذج اقتصادي رقمي متكامل، قائم على بنية تحتية متقدمة، وتشريعات مرنة، وبيئة أعمال محفزة على الابتكار، بالتوازي مع تمكين الشركات الرقمية من النمو والتوسع انطلاقاً من دبي، من خلال تطوير منظومة رقمية تواكب المتغيرات العالمية وتدعم ريادة الأعمال، بما يسهم في تعزيز تنافسية دبي واستقطاب الاستثمارات والمواهب في مختلف قطاعات المستقبل».

وبحسب الغرفة، فإنه من خلال منصة «دعم وجذب الشركات» Business in Dubai، والتي تقدم عبرها «دبي للاقتصاد الرقمي» حزمة من الخدمات المؤسسية بالتعاون مع مجموعة من الشركاء، فقد استفادت 48% من إجمالي الشركات التي دعمتها الغرفة في 2025 من خدمات تأسيس الأعمال، إضافة إلى فرص المشاركة في مسرعات وحاضنات أعمال بدبي، كما استفادت 31% من الشركات التي دعمتها الغرفة من مجموعة متنوّعة من خدمات دعم الأعمال التي توفرها المنصة.

وأشارت الغرفة إلى إطلاق النسخة الثالثة من «تحدي طبّق في دبي»، الذي شهد إقبالاً واسعاً من المبتكرين ورواد الأعمال الرقميين، واستقطب أكثر من 5800 طلب تسجيل خلال دورتيه الأولى والثانية، ليسهم بشكل فعّال في دعم تطوير وإطلاق أكثر من 55 تطبيقاً ذكياً في الأسواق.

كما لفتت الغرفة إلى فعاليات الدورة الـ10 من معرض «إكسباند نورث ستار 2025»، خلال أكتوبر من عام 2025، والتي استقطبت مشاركة أكثر من 2000 شركة ناشئة، وأكثر من 1200 مستثمر يديرون أصولاً تتجاوز قيمتها 1.1 تريليون دولار، كما شارك في فعاليات الحدث 40 شركة «يونيكورن» تصل قيمتها الإجمالية إلى 900 مليار دولار.

ونظمت الغرفة، خلال العام الماضي، 36 فعالية لتعزيز الشراكات ودعم قطاعات الاقتصاد الرقمي، إضافة إلى 17 جولة تعريفية في الأسواق العالمية لاستعراض مقومات الاقتصاد الرقمي في دبي. كما أطلقت الغرفة خلال العام الماضي ثمانية تقارير من ضمنها دليل الذكاء الاصطناعي لرواد الأعمال، الذي يهدف إلى توعية روّاد الأعمال حول أدوات وآليات الذكاء الاصطناعي التي يحتاجون إليها لإطلاق وتوسيع مشاريعهم بكفاءة وفعالية.