استبدال أميال «سكاي واردز طيران الإمارات» بتذاكر «Jet2»

أعلن برنامج «سكاي واردز طيران الإمارات» عن شراكة جديدة مع شركة «جيت تو دوت كوم»

(Jet2.com) البريطانية، تتيح لأعضاء البرنامج استبدال الأميال بتذاكر سفر إلى أكثر من 70 وجهة عبر شبكة الناقلة الترفيهية، حيث يواصل برنامج الولاء لكلٍ من «طيران الإمارات» و«فلاي دبي»، توسيع محفظته في المملكة المتحدة، ليمنح أربعة ملايين عضو مزيداً من الفرص والمكافآت وخيارات السفر.

وأفاد بيان، صدر أمس، بأنه ابتداءً من 8000 ميل «سكاي واردز»، شاملة الرسوم والتكاليف، بات بإمكان الأعضاء الاستفادة من خيارات استبدال مرنة ومريحة إلى وجهات ترفيهية شهيرة تخدمها «Jet2.com»، التي تُعد ثالث أكبر ناقلة جوية في المملكة المتحدة، وتشغّل عملياتها من 14 مطاراً، بما في ذلك لندن غاتويك اعتباراً من مارس 2026، إلى وجهات متعددة في أوروبا، ومنطقة البحر الأبيض المتوسط، وجزر الكناري.

وقال نائب رئيس أول «سكاي واردز طيران الإمارات»، الدكتور نجيب بن خضر: «تُعد المملكة المتحدة من أهم أسواقنا، ويسعدنا توسيع محفظة الشراكات لإتاحة الفرصة لملايين الأعضاء لاستبدال مكافآت السفر على وجهات العطلات الشهيرة التي تخدمها (Jet2.com)»، موضحاً أنه «إلى جانب تذاكر الطيران، يمكن للأعضاء أيضاً استبدال الأميال بالوجبات، وزيادة وزن الأمتعة، واختيار المقاعد المفضّلة، وغيرها من المزايا، ما يتيح لهم بداية مثالية لعطلتهم مغطّاة بالكامل بأميال (سكاي واردز)».

من جهته، قال المدير العام للتوريد والشراكات الخارجية في «Jet2.com»، دوغ تيرنر: «يسرّنا التعاون مع برنامج (سكاي واردز طيران الإمارات)، بما يمنح شريحة أوسع من المتعاملين فرصة الاستمتاع برحلات على متن شركتنا»، مشيراً إلى أن «هذه الشراكة تمثل وسيلة فعالة لمواصلة استقطاب متعاملين جدد».