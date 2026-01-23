«تيكوم» تستحوذ على حرم جامعي متكامل في «مدينة دبي الأكاديمية»       

استحوذت «مجموعة تيكوم»، المدرجة في سوق دبي المالي، والتي تمتلك وتدير مجمعات أعمال متخصصة تركز على قطاعات حيوية في دبي، على حرم جامعي متكامل يضم مبانيَ متعددة، بمساحة إجمالية تزيد على 300 ألف قدم مربعة في مدينة دبي الأكاديمية العالمية، استجابة للطلب القوي في قطاع التعليم العالي.

وأفادت المجموعة بأن هذا الاستحواذ يهدف إلى تلبية الطلب المتزايد من الجامعات الدولية الرائدة على أصول التعليم المتميزة، مدفوعاً بالاستراتيجيات والمبادرات الحكومية، بما فيها الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي 2030، وأجندة دبي الاقتصادية (D33)، واستراتيجية التعليم في دبي 2033، كما سيسهم في تعزيز الدور الريادي لقطاع التعليم التابع لـ«مجموعة تيكوم» الذي يضم مدينة دبي الأكاديمية العالمية، ومجمع دبي للمعرفة، حيث يسجل هذا القطاع معدلات إشغال مرتفعة تبلغ 99%.

وكشفت المجموعة أن هذا الاستحواذ يأتي بقيمة 125 مليون درهم، في إطار استراتيجية المجموعة للتوسع وتحقيق النمو المستدام، بما يرفع قيمة استثماراتها الإجمالية في محفظة الأصول التجارية والصناعية إلى أكثر من 5.5 مليارات درهم، منذ إدراج أسهمها في سوق دبي المالي يوليو 2022، كما تعتزم «مجموعة تيكوم» إجراء عمليات تطوير وتحديث لمباني ومرافق الحرم الجامعي الذي تم الاستحواذ عليه، بما يضمن أعلى معايير الجودة.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة تيكوم»، عبدالله بالهول: «يعكس هذا الاستحواذ التزام المجموعة بمواصلة الارتقاء بقطاع التعليم العالي، بما يُسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات ودبي وجهة عالمية رائدة للتعليم وتنمية المواهب».

وأضاف: «تملك مدينة دبي الأكاديمية العالمية ما يلزم من إمكانات وموارد لتلبية الطلب المتزايد من الأكاديميين والمواهب من جميع أنحاء العالم، بما يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي 2030، وأجندة دبي الاقتصادية (D33)، واستراتيجية التعليم في دبي 2033»، وتابع: «سيسهم هذا الاستحواذ، الذي يأتي في إطار استراتيجية المجموعة للتوسع، في تعزيز قدرة مدينة دبي الأكاديمية العالمية على استقطاب نخبة عالمية من أبرز المؤسسات الأكاديمية»، لافتاً إلى أن قطاع التعليم التابع للمجموعة يضم أكثر من 85% من الطلاب المسجلين في مؤسسات التعليم العالي الخاصة على مستوى دبي، بما يُعزّز الحرص على مواصلة الاستفادة من فرص النمو المتاحة للارتقاء بمحفظة المجموعة من الأصول التعليمية، وتحقيق قيمة مضافة ومستدامة للمساهمين.

وأكدت «مجموعة تيكوم» أنها موّلت هذا الاستحواذ من مواردها الحالية، في ظل حرصها على مواصلة الحفاظ على مركزها المالي القوي وسيولتها المرنة، مشيرة إلى أن عملية الاستحواذ المذكورة خضعت لإجراءات مدروسة ودقيقة تتوافق مع كل اللوائح التنظيمية في السوق وضوابط الحوكمة، فضلاً عن اتباع معايير التقييم عبر أطراف مستقلة ومعتمدة من الجهات التنظيمية.

عبدالله بالهول:

الاستحواذ يأتي في إطار استراتيجية «المجموعة» للتوسّع، ويُعزّز قدرة مدينة دبي الأكاديمية العالمية على استقطاب أبرز المؤسسات الأكاديمية.