تعاونية الاتحاد تُجدّد الشراكة مع «كوتوبيا»

وقّعت تعاونية الاتحاد مذكرة تفاهم مع مؤسسة «كوتوبيا» للمسؤولية الاجتماعية، دعماً لمبادرة «فطوركم سحورهم 8» التي تُنفذ خلال رمضان المقبل، وذلك في إطار الشراكة الممتدة بين الجانبين على مدار ثمانية أعوام متواصلة، وتهدف المذكرة إلى رعاية التعاونية للمبادرة عبر تقديم دعم مادي ومعنوي يُسهم في تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الحد من الهدر الغذائي، ونشر ثقافة حفظ الطعام، وترسيخ مفاهيم المسؤولية المجتمعية والاستدامة.

وبموجب الاتفاقية، سيتم تنفيذ المبادرة من خلال حزمة متكاملة من الأنشطة التوعوية، إلى جانب إشراك المتطوعين، وتقديم محتوى تثقيفي موجّه لمختلف فئات المجتمع.