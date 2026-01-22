"دي بي ورلد" تُطور "سوق العوير" إلى "مركز عالمي لتجارة الأغذية"

كشفت مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، رسمياً عن «منطقة دبي للأغذية»، في خطوة تمثل توسعاً استراتيجياً وإعادة تطوير شاملة لسوق العوير المركزي للخضار والفواكه، لتحويله إلى أكبر وأحدث مركز عالمي لتجارة الأغذية، وفقاً لبيان صحافي صادر عن المجموعة.

وسيشمل المشروع الذي أعلن عنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في يوليو 2024 نطاقاً أوسع ليضم تجارة الخضار والفواكه، ومنتجات الألبان والأجبان، والأغذية الفاخرة، والمواد الغذائية الأساسية، والمنتجات المتخصصة، ما يعزز مكانة دبي كبوابة متكاملة لتجارة الأغذية على مستوى العالم.

ويمتد المشروع الجديد على مساحة 29 مليون قدم مربع، أي ما يعادل أكثر من ضعفي حجم السوق الحالي، ليشكل مركزاً متكاملاً ومتعدّد الفئات لتجارة الأغذية، يهدف إلى تعزيز سلاسل التوريد الغذائية، وتوسيع قدرات التجارة، ودعم الأمن الغذائي الإقليمي.

وسيتم تطوير "منطقة دبي للأغذية" على عدة مراحل، على أن تنطلق المرحلة الأولى في عام 2027. وستوفر المنطقة منظومة متكاملة لقطاع الأغذية تشمل مرافق متطورة للتخزين المبرّد والمخازن ذات التحكم بدرجة الحرارة، ومراكز للمعالجة الأولية والثانوية، وحلولاً رقمية لإدارة العمليات، إضافة إلى مرافق للبيع بالجملة والتجزئة، وقاعة مخصصة للأغذية الفاخرة لخدمة قطاعي الأعمال والمستهلكين على حد سواء.

وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد": سلطان أحمد بن سليّم "ستعزز منطقة دبي للأغذية ريادة دبي في قطاع تجارة الأغذية من خلال جمع البنية التحتية ذات المعايير العالمية، والربط اللوجستي العالمي، والحلول المتقدمة في موقع واحد. ونمكّن المزارعين والمنتجين والتجّار من الوصول إلى أسواق جديدة بسرعة أكبر وكفاءة أعلى واستدامة أكبر."

وقال، الرئيس التنفيذي والمدير العام لـ"دي بي ورلد" دول مجلس التعاون الخليجي عبد الله بن دميثان: "مع تزايد الطلب العالمي على الأغذية وما تواجهه سلاسل التوريد من ضغوط، تمثل منطقة دبي للأغذية استثماراً محورياً يواكب هذه التحديات. فقد صُممت لتكون منصة انطلاق للابتكار القائم على التجارة في قطاع الأغذية، وداعماً رئيسياً لاستراتيجية الدولة الصناعية، بما يسهم في تحقيق أثر اقتصادي مستدام على المدى الطويل."

ويتمتّع موقع "منطقة دبي للأغذية" بميزة الربط اللوجستي متعدد الأنماط، الذي يتيح للمورّدين والتجّار الوصول إلى أكثر من 20 سوقاً حول العالم عبر شبكة "دي بي ورلد" العالمية. وقد تم تصميم البنية التحتية للمشروع لتعزيز مرونة وكفاءة سلاسل التوريد، وضمان أمنها وتقليل تكلفتها التشغيلية، بما يمكّن الشركات على اختلاف أحجامها من دخول أسواق جديدة بسرعة أكبر وكفاءة أعلى.