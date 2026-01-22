بحث تكامُل الخدمات اللوجستية بين موانئ دبي ومراكز الشحن الجوي

استعرضت دائرة جمارك دبي خلال اجتماع مع «الإمارات للشحن الجوي»، ذراع الشحن في شركة طيران الإمارات، خطط التكامل ونقل البضائع بين الشحن الجوي والبحري، فضلاً عن الاستفادة من توظيف الحلول والأنظمة اللوجستية الذكية التي توفرها «جمارك دبي»، بهدف تسريع حركة الشحنات، ورفع مرونة سلاسل الإمداد العالمية، ودعم أهداف دبي الاقتصادية، الرامية إلى تطوير منظومة تجارية ولوجستية متقدمة ومترابطة.

وأفادت الدائرة، في بيان، أمس، بأن الاجتماع، الذي عقد في مركز جمارك جبل علي وتيكوم، ركز على كيفية دعم انسيابية حركة سلاسل الإمداد العالمية من دبي، حيث تمت مناقشة أساليب دمج الأنظمة الرقمية وآليات تكامل الخدمات اللوجستية بين الموانئ البحرية ومراكز الشحن الجوي في الإمارة، لضمان تتبع دقيق للشحنات التجارية، وتسهيل الانتقال السلس للبضائع من الحاويات البحرية إلى الشحن الجوي.

وأشارت إلى أن الاجتماع يُمثّل خطوة مهمة نحو ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً لوجستياً متكاملاً قادراً على الربط بين أسواق الشرق الأوسط والعالم، وتقليل الزمن والتكاليف التشغيلية، مع ضمان الامتثال لأعلى المعايير الجمركية الدولية.

وخلال اللقاء تم استعراض النظام المتطور لفحص وتفتيش الشحنات والمركبات الثقيلة والخفيفة والمعدات الضخمة واليخوت في ميناء جبل علي، عبر المسح بالأشعة السينية (X-Ray)، الذي يزيد من قدرة الميناء على مضاعفة عمليات التفتيش وتسريع الإجراءات، نظراً إلى قدرته على تقليص زمن التفتيش من ست ساعات يدوياً إلى خمس دقائق فقط، ويعمل الجهاز بوضعي تشغيل، الثابت (جانتري)، حيث تكون المركبة في وضع متوقف، والمتحرك حيث يتم مسح المركبة أثناء عبورها من خلال الجهاز.

كما استعرضت «جمارك دبي» جهودها المستمرة في تطوير حلول لوجستية رائدة، تعتمد على التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، بما يُعزّز قدرة دبي على التعامل مع التحديات العالمية لسلاسل الإمداد، وضمان استمرارية تدفق التجارة في مختلف الظروف.

وأكّد الطرفان أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من التكامل في العمليات، وتطوير مبادرات مشتركة، تدعم التجارة الآمنة والمستدامة، وتواكب متطلبات المستقبل، بما يُعزّز ثقة المستثمرين والمتعاملين بمنظومة دبي الجمركية واللوجستية.

وقال مدير إدارة مراكز الشحن الجوي في «جمارك دبي» - مكلف، محمد عبدالله السويدي، إن «الاجتماع فرصة مهمة للرؤى المشتركة بين القطاعين العام والخاص، وتطبيق أفضل الممارسات في تسهيل التجارة، وتحقيق سرعة وكفاءة أكبر في سلسلة الإمداد، وبحث خطط التكامل بين نقل البضائع المنقولة جواً وبحراً، بما يُعزّز من تنافسية دبي العالمية أحد أهم المراكز التجارية العالمية».

من جانبه، قال نائب رئيس عمليات الشحن الجوي في «الإمارات للشحن الجوي»، عباس حاجي، إن «التعاون مع (جمارك دبي) يُعزّز قدرتنا على متابعة الشحنات بدقة، وتوفير حلول لوجستية متكاملة، تضمن وصول البضائع في الوقت المحدد، مع الالتزام الكامل بالإجراءات الجمركية».