«دبي للسلع المتعددة» يختتم «مزاد القهوة» بتسجيل 1364 عرضاً

اختتم مركز دبي للسلع المتعددة، النسخة الثانية من «مزاد دبي للقهوة»، حيث حقّقت دفعات القهوة المختصة قيمة إجمالية بلغت 70 ألف دولار، وجمع برنامج المزادات منتجين من 13 دولة منشأ منتِجة، في أوسع نطاق جغرافي يُسجَّل على الإطلاق ضمن مزاد واحد للقهوة، بما في ذلك أنواع قهوة جرى عرضها من خلال مبادرة «اكتشاف المنتجين» التابعة للمركز، ما يعزّز مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً لتجارة القهوة المختصة.

وأُقيم «مزاد دبي للقهوة»، التابع لمركز دبي للسلع المتعددة، ضمن فعاليات معرض عالم القهوة دبي 2026، حيث شهد مشاركة دولية واسعة تُرجمت إلى تسجيل 1364 عرض مزايدة قدّمها مشترون من مختلف أسواق القهوة المختصة العالمية.

وفي سابقة تُسجَّل على مستوى سوق القهوة العالمية، أفاد المركز، في بيان، أمس، بأن المزاد شهد أول عملية بيع دولية لقهوة قادمة من الولايات المتحدة القارية، ما أسس معياراً سعرياً جديداً لقهوة دول البرّ الرئيس الأميركي، وأكد في الوقت ذاته الدور المحوري للمنصة في توسيع نطاق اكتشاف المنتجين، وتوفير سوق شفافة ومنظّمة تُسهم في تحقيق اكتشاف موثوق به للأسعار وتعزيز الوصول المباشر إلى الأسواق.

وحققت المزادات أيضاً نتائج سعرية بارزة عبر عدد من دول المنشأ الراسخة في سوق القهوة المختصة، حيث سجّلت إحدى دفعات القهوة البوليفية المختصة سعراً بلغ 386 دولاراً للكيلوغرام الواحد، وهو ثاني أعلى سعر يُسجَّل على الإطلاق لقهوة بوليفية في مزاد، ما يؤكد استمرار الطلب الدولي على القهوة عالية الجودة والقابلة للتتبع عند طرحها عبر منصّات شفافة وتنافسية.

وقال المدير التنفيذي للمنطقة الحرة بمركز دبي للسلع المتعددة، أحمد حمزة: «في ظل تجاوز القيمة الإجمالية لسوق القهوة العالمي حاجز 130 مليار دولار، ومع استمرار تنامي الحصة التي تستحوذ عليها القهوة المختصة من الاستهلاك العالمي، لم يعد الوصول إلى آليات موثوقة لاكتشاف الأسعار خياراً، بل بات ضرورة حتمية لضمان استدامة هذا القطاع على المدى الطويل».

وأضاف: «تُبرِز نتائج مزاد دبي للقهوة 2026، الذي شهد أكبر عدد من دول المنشأ الدولية المشاركة على الإطلاق ضمن مزاد واحد، بوضوح، عمق الطلب العالمي على القهوة عالية الجودة والقابلة للتتبع، عندما يُمنح المنتجون وصولاً مباشراً إلى المشترين الدوليين».

وتابع حمزة: «من خلال هذه المنصّة، يترجم مركز دبي للسلع المتعددة البنية التحتية المتقدمة التي تتمتع بها دبي إلى تسعير شفاف، ومنافسة حقيقية، وقيمة ملموسة عند دول المنشأ، بما يُعزّز مكانة الإمارة مركزاً عالمياً رائداً لتجارة القهوة المختصة».

ويأتي «مزاد دبي للقهوة» ضمن برنامج يضم ثلاثة مزادات تُقام على مدار أيام معرض عالم القهوة دبي 2026، حيث انطلق البرنامج في اليوم الأول بـ«مزاد معدات القهوة في دبي» الذي استعرض معدات حصرية ومحدودة الإصدار من العارضين، بينما استضاف اليوم الثاني «مزاد الميكرولوت»، الذي سلّط الضوء على أجود أنواع القهوة المختصة من أبرز دول المنشأ التقليدية والناشئة، واختتم البرنامج فعالياته في اليوم الثالث بـ«مزاد قهوة العارضين»، الذي يتيح للمحمّصين والمنتجين المشاركين عرض قهوتهم المميّزة أمام جمهور دولي من المشترين.

