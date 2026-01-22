«موانئ أبوظبي» تبيع مستودعات إلى «مير» بـ 295 مليون درهم

أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، أمس، إتمام صفقة بيع أصول «مجمع كيزاد للخدمات اللوجستية - المنطقة الحرة 3» في إمارة أبوظبي، التي تضم عدداً من المستودعات الصناعية واللوجستية في المنطقة الحرة، إلى مجموعة «مير».

ويقع «مجمع كيزاد للخدمات اللوجستية - المنطقة الحرة 3» ضمن منطقة «كيزاد المعمورة»، ويتميّز بقربه من ميناء خليفة، إضافة إلى ارتباطه المباشر بممرات نقل رئيسة، توفر كفاءة عالية في الربط مع الأسواق الإقليمية والعالمية.

وأفادت «موانئ أبوظبي»، في بيان، بأن الصفقة تشمل بيع المستودعات، إلى جانب اتفاقية مساطحة لمدة 50 عاماً، وذلك بقيمة إجمالية بلغت 295 مليون درهم، تُسدَّد على مدى عامين، من ضمنها دفعة مقدمة بقيمة 74 مليون درهم، فيما سيتم توجيه عائدات الصفقة لدعم المركز المالي للمجموعة وخفض الالتزامات.

ويمتد «مجمع كيزاد للخدمات اللوجستية - المنطقة الحرة 3» على مساحة إجمالية تبلغ 128 ألفاً و451 متراً مربعاً، فيما تبلغ المساحة الإجمالية القابلة للتأجير 59 ألفاً و822 متراً مربعاً، موزعة على أربعة مستودعات جاهزة، تم تطويرها بمواصفات خاصة، ومصممة لخدمة طيف واسع من الأنشطة الصناعية واللوجستية.

وتنص الصفقة على تقديم مجموعة موانئ أبوظبي خدمات تشغيل وصيانة لفترة مؤقتة تصل إلى ثلاثة أشهر إلى مجموعة «مير»، وذلك بموجب اتفاقية خدمات انتقالية، بهدف ضمان سير عملية تسليم الأصول بسلاسة.

وقال الرئيس التنفيذي للمدن الاقتصادية والمناطق الحرة في مجموعة موانئ أبوظبي، عبدالله الهاملي، إن صفقة بيع «مجمع كيزاد للخدمات اللوجستية - المنطقة الحرة 3» إلى مجموعة «مير»، تعكس نهج المجموعة في إعادة توظيف رأس المال بشكل مدروس، وتركيزها على تحقيق أكبر قيمة ممكنة من أصولها الجاهزة، مع الإبقاء على حقوق طويلة الأمد في الأراضي ذات الأهمية الاستراتيجية عبر اتفاقات مساطحة.

وأضاف أن الصفقة تسهم في تعزيز مركز المجموعة المالي وإعادة توجيه رأس المال نحو مشروعات تطوير بنى تحتية جديدة.