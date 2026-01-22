«طيران الإمارات»: مجمع سكني متكامل لأطقم الضيافة في «دبي للاستثمار»

وقّعت شركة طيران الإمارات اتفاقية مع مجمع دبي للاستثمار للاستحواذ على قطعة أرض مخصصة لتطوير مجمع جديد لأطقم الضيافة وفق أعلى المعايير، حيث يُنفذ المشروع ضمن إطار استثماري بمليارات الدراهم، لتطوير مجمع سكني متعدد الاستخدامات ومصمم لاستيعاب ما يصل إلى 12 ألفاً من أفراد أطقم الضيافة.

وأفاد بيان، صدر أمس، بأن الرئيس التنفيذي للمشتريات والمرافق في «طيران الإمارات»، علي مبارك الصوري، ونائب رئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين في شركة دبي للاستثمار، خالد بن كلبان، وقّعا الاتفاقية، بحضور نائب الرئيس الرئيس التنفيذي للعمليات في «طيران الإمارات»، عادل الرضا، والرئيس التنفيذي - الصناعات - في دبي للاستثمار، عبدالعزيز بن يعقوب السركال، ومدير عام مجمع دبي للاستثمار، عمر المسمار.

ومن المقرر أن تبدأ الأعمال الإنشائية للمشروع خلال الربع الثاني من عام 2026، على أن تُستكمل المرحلة الأولى بحلول عام 2029، وسيتم تنفيذ المشروع ضمن اتفاقية تأجير طويلة الأمد.

وسيتكون المجمّع من 20 مبنى سكنياً حديثاً، بارتفاع 19 طابقاً لكل مبنى، تضم وحدات سكنية بغرفة نوم واحدة وغرفتين وثلاث غرف، صُمّمت لتلبية احتياجات أطقم الضيافة، وتعزيز راحتهم وجودة حياتهم.

وسيضم المشروع مركزاً متعدد الاستخدامات، يشتمل على مجموعة من منافذ التجزئة والمطاعم، إلى جانب مرافق لياقة بدنية حديثة، وعيادات، ومساحات عامة وحدائق مخصّصة.

ويتيح المشروع للمقيمين تبنّي نمط حياة نشطاً في الهواء الطلق، من خلال مسارات للمشي، ومسابح بطابع المنتجعات، ومساحات خضراء، ومناطق مُنسّقة تمتد عبر أرجاء المشروع، كما سيحتوي كل مبنى على مرافقه الخاصة، بما يضمن أعلى مستويات الراحة وسهولة الوصول لجميع المقيمين.

وبفضل موقعه الاستراتيجي المتوازن بين مطارَي دبي وآل مكتوم الدوليين، يدعم مجمّع أطقم الضيافة التابعة لـ«طيران الإمارات»، الخطط التشغيلية طويلة الأمد للناقلة، والانتقال المرتقب إلى مطار آل مكتوم، مع ضمان تقديم أفضل تجربة معيشية ممكنة لموظفيها.

وقال الرئيس التنفيذي للمشتريات والمرافق في «طيران الإمارات»، علي مبارك الصوري: «يُشكّل أفراد أطقم الضيافة محور التجربة التي تقدّمها (طيران الإمارات) لعملائها، ويأتي هذا الاستثمار ضمن التزامنا الأوسع بدعم رفاههم، من خلال توفير مساحات معيشية مصمّمة حول احتياجاتهم وأنماط حياتهم».

وأضاف: «سيوفر مجمع أطقم الضيافة بيئة متكاملة، تضم كل ما يحتاج إليه أفراد الطاقم ضمن مخطط عمراني مدروس، يشمل مرافق خدمية وترفيهية ومساحات مجتمعية، كما يُمثّل هذا المشروع استثماراً استراتيجياً في مستقبل (طيران الإمارات)، يدعم خطط الانتقال إلى مطار آل مكتوم الدولي، ويواكب مسار نموّنا المستمر خلال السنوات المقبلة».

من جهته، قال مدير عام مجمع دبي للاستثمار، عمر المسمار، إن «المجمع رسّخ مكانته منصةً تنمويةً متكاملةً، تدعم تنفيذ المشروعات الكبرى، ضمن منظومة شاملة وجاهزة للمستقبل، تجمع بين بنية تحتية متقدمة وإطار تنظيمي متكامل».

وأضاف: «تعكس الشراكة مع (طيران الإمارات) الثقة التي توليها المؤسسات الرائدة لهذه المنظومة، كما تُعزّز دور مجمع دبي للاستثمار محركاً رئيساً للاستثمارات طويلة الأمد ذات الأثر الاقتصادي المستدام، ويُشكّل هذا المشروع إضافة نوعية لمنظومة مجمع دبي للاستثمار، بما يدعم النمو المتواصل لإمارة دبي مركزاً عالمياً للأعمال والفرص، ويؤكد التزام المجمع الراسخ بتمكين الشراكات الاستراتيجية التي توجد قيمة مستدامة على المدى الطويل للإمارة».

