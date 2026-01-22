مطار الشارقة يستقبل 19.4 مليون مسافر في 2025

أعلنت هيئة مطار الشارقة الدولي، أمس، استقبال المطار 19.48 مليون مسافر، خلال العام الماضي، مقارنة بـ17.1 مليون مسافر في عام 2024، و15.36 مليون مسافر في 2023، محققاً نمواً بنسبة 13.9% مقارنة بعام 2024.

وذكرت الهيئة، في بيان، أمس، أن إجمالي عدد رحلات الطيران عبر المطار ارتفع إلى 116 ألفاً و657 رحلة خلال عام 2025، مقارنة بـ107 آلاف و760 رحلة في عام 2024، و98 ألفاً و433 رحلة في 2023، مسجلاً نمواً بلغ 8.3%.

وواصلت عمليات الشحن الجوي في مطار الشارقة تحقيق نمو خلال العام الماضي، حيث بلغ إجمالي حجم مناولة البضائع 204 آلاف و323 طناً مقارنة بـ195 ألفاً و909 أطنان في عام 2024، و141 ألفاً و358 طناً في 2023.

بدورها، سجّلت خدمات الشحن البحري عبر مطار الشارقة نمواً خلال الأعوام الثلاثة الماضية، حيث بلغ حجم المناولة 12 ألفاً و566 طناً في عام 2023، و14 ألفاً و35 طناً في 2024، ليرتفع إلى 16 ألفاً و770 طناً في عام 2025.

وقال رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، علي سالم المدفع، إن «النتائج التي تحققت خلال عام 2025، تعكس نجاح الاستراتيجية طويلة المدى للمطار والتزامه المستمر بالتميّز التشغيلي، وهو ما تجسّد بالارتفاع المتواصل في أعداد المسافرين وحجم الشحن الجوي، بما يتماشى مع أهدافه في تعزيز الطاقة الاستيعابية، والارتقاء بجودة الخدمات، ودعم الطموحات الاقتصادية والسياحية لإمارة الشارقة»، وأضاف أن «الاستثمار المتواصل في البنية التحتية والأنظمة الرقمية ومبادرات الاستدامة يُمثّل ركيزة أساسية في مسار نمو المطار إلى جانب توسيع شبكة الشراكات مع شركات الطيران ومشغلي الخدمات اللوجستية».

من جانبه، قال الشيخ فيصل بن سعود القاسمي، مدير هيئة مطار الشارقة الدولي، إن «نتائج عام 2025 تعكس الدور المتقدم الذي يضطلع به المطار في دعم حركة السفر والأعمال بما يُعزّز مكانة الشارقة وجهةً محوريةً على خريطة الأسواق الإقليمية والدولية».

وأشار إلى أن «هذا النمو يقوم على منظومة متكاملة، تشمل بنية تحتية متقدمة، وحوكمة تشغيلية فاعلة، وبيئة تنظيمية داعمة، ما يتيح لمطار الشارقة الاستجابة لمتطلبات الحركة المتزايدة بكفاءة مع الحفاظ على مستويات عالية من جودة الخدمات والموثوقية».