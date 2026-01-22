«فاليوسترات»: نمو أسعار الفلل في دبي يواصل التفوق على الشقق خلال 2026

تدخل السوق العقارية في إمارة دبي عام 2026 مدعومة بأسُس متينة، في ظل أداء اقتصادي كلي قوي ومتماسك، ونمو سكاني متواصل، واستثمارات استراتيجية في البنية التحتية، وأفاد تقرير صادر عن شركة «فاليوسترات»، المتخصصة عالمياً في تقديم الخدمات الاستشارية متعددة القطاعات، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، بأن أسعار الفلل ومنازل «التاون هاوس» تواصل تفوقها على الشقق السكنية خلال العام الجاري.

ورجح التقرير أن تنمو أسعار الفلل ومنازل «التاون هاوس» خلال عام 2026 بنسبة 17.7% مقابل 7.4% للشقق، مدفوعة بمحدودية المعروض وتغيّر تفضيلات المشترين نحو أنماط سكنية منخفضة الكثافة.

المعروض الجديد

وقدّر تقرير «فاليوسترات» حجم المعروض الجديد في السوق بنحو 131.234 ألف وحدة سكنية، تستحوذ الشقق على 81% منها، مقابل 19% للفلل والوحدات الأخرى، وأكد أن الطلب الأقوى لايزال موجهاً نحو المساكن العائلية المستقلة، التي تُمثّل أقل من 20% من إجمالي المعروض، في حين شهدت بعض مجمعات الفلل ارتفاع الأسعار إلى ثلاثة أضعاف منذ فترة جائحة «كورونا».

وتوقع التقرير أن يحافظ القطاع السكني على مساره التصاعدي خلال العام الجاري، مرجّحاً أن تصل المكاسب الرأسمالية إلى نحو 10%، وهو ما يعكس دخول السوق مرحلة من الاستقرار بعد سنوات من النمو السريع.

كما رجح التقرير أن تستقر معدلات نمو أسعار الإيجارات خلال العام الجاري، ما يعكس وصول الأسعار إلى مستويات قصوى وتغير ديناميكيات سوق الإيجار.

سوق المكاتب

إلى ذلك، أكد التقرير أن سوق المكاتب في دبي سيواصل تسجيل مستويات طلب غير مسبوقة، مدفوعاً بتوسع الشركات وتأسيس أعمال جديدة.

وقال: «من المقرر أن ترتفع القيم الرأسمالية ومعدلات الإيجار بنسبة 15%، وهي نسبة أقل مقارنة بعام 2025 لكنها لاتزال قوية، في ظل استمرار محدودية المعروض في المواقع الرئيسة، مع استمرار تفوق المكاتب من الفئة A نتيجة محدودية المعروض».

وحسب تقديرات المطورين، من المتوقع إضافة 153 ألفاً و122 متراً مربعاً (1.65 مليون قدم مربعة) من المساحة الإجمالية القابلة للتأجير خلال 2026، ليصل إجمالي مخزون المكاتب في دبي إلى 9.94 ملايين متر مربع (107 ملايين أقدام مربعة).

تدفقات الأعمال

وقال المدير رئيس قسم البحوث العقارية لدى «فاليوسترات»، حيدر طعيمة، إن النمو السكاني يظل عاملاً رئيساً في دفع الطلب بالسوق العقارية في دبي، حيث إنه من المتوقع وصول عدد السكان المقيمين في دبي إلى 4.7 ملايين نسمة في نهاية عام 2026.

وأشار إلى أن سوق العقارات في دبي عام 2026، ستتشكل تحت تأثير النمو الاقتصادي القوي، والاستثمارات الاستراتيجية في البنية التحتية، وتطور ديناميكيات القطاعات المختلفة.

وتوقع طعيمة أن تظل الفلل من أكثر الأصول طلباً خلال العام الجاري، مع توقعات بتسليم 50 ألف وحدة سكنية من إجمالي المعروض.

كما توقع مواصلة قطاعي المكاتب والضيافة تحقيق أداء قوي مدعومين بتدفقات الأعمال العالمية والطلب السياحي، ما يعكس مرونة دبي ومكانتها كمركز عالمي للتجارة والسياحة والاستثمار.

. 131.2 ألف وحدة، حجم المعروض السكني في 2026، وتستحوذ الشقق على 81% منه.

. %15 نمواً متوقعاً في القِيَم الرأسمالية والإيجارات في سوق المكاتب.