صافي أرباح «أبوظبي الإسلامي» يرتفع إلى 7.1 مليارات درهم

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي تسجيل نمو استثنائي في نهاية عام 2025، وذلك مع ارتفاع صافي الربح بنسبة 18% قبل الضريبة، ليصل إلى مستوى قياسي جديد بلغ 8.1 مليارات درهم، إلى جانب تحقيق عائد على حقوق المساهمين هو الأعلى على مستوى القطاع بنسبة 29%.

وكشف المصرف عن تحقيق صافي ربح بعد الضريبة في عام 2025 بلغ 7.1 مليارات درهم، بنمو نسبته 16% مقارنة بعام 2024، بينما ارتفع صافي الأرباح قبل الضريبة، في الربع الرابع من عام 2025، بنسبة 25% على أساس سنوي ليصل إلى 2.05 مليار درهم، بينما ارتفع صافي الربح بعد الضريبة، خلال الربع الرابع من عام 2025، بنسبة 20% على أساس سنوي ليصل إلى 1.75 مليار درهم.

واقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح نهائية بقيمة 97 فلساً للسهم، لتصل إلى 3.5 مليارات درهم، أي ما يعادل 50% من صافي الأرباح بزيادة قدرها 495 مليون درهم، مقارنة بالتوزيع السابق.

ووفقاً للنتائج المالية، فقد ارتفعت الإيرادات خلال عام 2025 لتصل إلى 12.3 مليار درهم مقابل 10.6 مليارات درهم في عام 2024، محققة نمواً سنوياً بنسبة 16%، وارتفع الدخل من مصادر التمويل ليصل إلى 7.6 مليارات درهم في عام 2025، محققاً نمواً سنوياً بنسبة 15%، مقارنة بـ6.6 مليارات درهم في العام السابق، مدفوعاً بزيادة حجم التمويلات، وقدرة المصرف على تحقيق عائدات مستدامة.

من جهته، ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 24% على أساس سنوي ليصل إلى 281 مليار درهم، مدفوعاً بنمو التمويل في قطاعي الخدمات المصرفية للأفراد والشركات، إلى جانب التوسع في محفظة الاستثمارات، وسجل تمويل المتعاملين نمواً سنوياً بنسبة 26%، بزيادة قدرها 38 مليار درهم مقارنة بالعام السابق.

كما ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 25% على أساس سنوي لتصل إلى 229 مليار درهم، مقارنة بـ183 مليار درهم في 31 ديسمبر 2024، وحافظ المصرف على تنوع في مصادر التمويل مع نمو ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير بنسبة 14% على أساس سنوي، لتشكل حالياً 64% من إجمالي الودائع.

وقال رئيس مجلس الإدارة، جوعان عويضة سهيل الخييلي: «شكّل عام 2025 محطة جديدة من الإنجازات الاستثنائية للمجموعة، حيث واصلت ترسيخ زخم أدائها عبر مختلف القطاعات الرئيسة، محققة مستويات قياسية من الربحية، ونمواً قوياً في الميزانية العمومية، وعوائد متميزة على مستوى القطاع بلغت 29%».

وأضاف: «تعكس هذه النتائج كفاءة عالية في إدارة المجموعة، واستمرار نمو قاعدة المتعاملين، إلى جانب الاستثمار بشكل متواصل في المنتجات المبتكرة، وفي تطوير الخدمات الرقمية، وحلول الذكاء الاصطناعي، مدعومة بقوة ومتانة الاقتصاد الوطني».