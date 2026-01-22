«غرفة دبي» تنظم بعثات تجارية إلى إثيوبيا وغانا وجنوب إفريقيا

نظمت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، أمس، أولى سلسلة فعاليات مبادرة «فرص الأعمال تحت المجهر» لعام 2026، وذلك بهدف مساعدة الشركات المحلية على استكشاف آفاق التوسع في أسواق إثيوبيا وغانا وجنوب إفريقيا، مشيرة إلى أنها تستعد لتنظيم بعثات تجارية إلى الدول الثلاث في النصف الأول من العام الجاري.

وذكرت الغرفة، في بيان، أن الفعالية استقطبت أكثر من 228 مشاركاً، وتم خلالها استعراض أهم الفرص التجارية والاستثمارية وآليات مزاولة الأعمال في الأسواق الثلاث، كما تعرّف الحضور إلى معطيات القطاعات الاقتصادية الواعدة، والاستراتيجيات الفعّالة لدخول تلك الأسواق وتحقيق النمو المستدام فيها.

وتشكل مخرجات فعالية «فرص الأعمال تحت المجهر» نقطة ارتكاز لبرنامج مبادرة «آفاق جديدة للتوسع الخارجي» التي تتيح لشركات دبي فرصة الانضمام إلى البعثات التجارية التي تنظمها الغرفة إلى أسواق خارجية مختارة بعناية، وتنظيم فعاليات في هذه الأسواق بهدف استكشاف فرص الاستثمار والشراكات الاقتصادية.

وقال مدير عام غرف دبي، محمد علي راشد لوتاه: «نحرص على تمكين مجتمع الأعمال من استكشاف آفاق جديدة للنمو في الأسواق الدولية ذات الإمكانات الواعدة، من خلال تهيئة البيئة المناسبة لبناء شراكات استراتيجية تُسهم في توسّع أعمالهم وتعزيز استدامتها».

وأضاف: «تأتي هذه الجهود انطلاقاً من التزامنا بدعم تنافسية شركات القطاع الخاص، وتزويدها بالمعلومات والخبرات التي تعينها على فهم ديناميكيات الأسواق الخارجية والتعامل بفاعلية مع متطلباتها، بالاستفادة من مقومات دبي المتكاملة كمركز عالمي للأعمال والتجارة».

وكانت قيمة التجارة غير النفطية بين دبي وإثيوبيا، بلغت نحو 6.6 مليارات درهم عام 2024، مسجلة نمواً سنوياً بنسبة 90%، بينما ارتفعت تجارة دبي غير النفطية مع غانا في 2024 إلى 24.7 مليار درهم، بنمو قدره 75%.

وتواصل جنوب إفريقيا مكانتها شريكاً تجارياً رئيساً لإمارة دبي في القارة الإفريقية، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين دبي وجنوب إفريقيا 29 مليار درهم في عام 2024، بنمو سنوي نسبته 20%.