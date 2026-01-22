3.5مليارات درهم صافي أرباح «دبي التجاري» في 2025

أعلن بنك دبي التجاري، أمس، نتائجه المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، محققاً إنجازاً استثنائياً يتمثّل في 22 ربعاً متتالياً من نمو صافي الأرباح، بينما وصل صافي القروض إلى أكثر من 100 مليار درهم، ما يدعم نمو الأفراد والشركات في الدولة.

وسجل البنك صافي ربح قبل الضريبة بقيمة 3.844 مليارات درهم، بزيادة قدرها 15.6%، مقارنة بعام 2024، بينما ارتفع صافي الربح بعد الضريبة إلى 3.5 مليارات درهم، بزيادة سنوية قدرها 15.5%.

وحقق البنك رقماً قياسياً في صافي الربح قبل الضريبة، للربع الأخير من العام الماضي، بلغ مليار درهم، كما حقق البنك عائداً على حقوق المساهمين بنسبة 22.15% بعد الضريبة، بزيادة قدرها 75 نقطة أساس.

وارتفع الدخل التشغيلي للبنك العام الماضي بنسبة 7.8%، مقارنة بالسنة المالية 2024، ليصل إلى 5.919 مليارات درهم، ويُعزى ذلك إلى زيادة صافي دخل الفوائد بنسبة 9.3%، مدفوعاً بنمو قوي في القروض وحسابات التوفير والحسابات الجارية، ونمو بنسبة 4.5% في الدخل غير الممول.

وبلغت المصروفات التشغيلية 1.554 مليار درهم، بزيادة قدرها 10.8%، وذلك في إطار مواصلة البنك الاستثمار في التحول الرقمي والتكنولوجيا والحوكمة والامتثال التنظيمي.

وبلغ إجمالي أصول البنك 160.3 مليار درهم في 31 ديسمبر 2025، بزيادة قدرها 14.4%، مقارنة بـ140.2 مليار درهم في نهاية عام 2024، وارتفع إجمالي القروض والسلف بنسبة 7.2% ليصل إلى 105.4 مليارات درهم، بينما ارتفع صافي القروض والسلف بنسبة 8.6% ليبلغ 101 مليار درهم. وكذلك ارتفعت ودائع المتعاملين بنسبة 14.1% لتصل إلى 111.4 مليار درهم، حيث شكلت أرصدة حسابات التوفير والحسابات الجارية منخفضة الكلفة 49% من إجمالي الودائع.

وتحسنت نسبة القروض إلى الودائع لتصل إلى 90.75%، بينما بلغت نسبة القروض إلى الموارد المستقرة 83.14%.

وتراجعت نسبة القروض المتعثرة إلى 3.58%، مقارنة بـ4.35% في نهاية عام 2024.

وقال الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري، بيرند فان ليندر: «يُعدّ تحقيق نمو في صافي الأرباح على مدى 22 ربعاً متتالياً وتسجيل صافي قروض يتجاوز 100 مليار درهم، إنجازين مهمين يعكسان الأسس القوية للبنك، لقد حققنا نتائج متسقة على مدار السنوات الخمس الماضية على الرغم من التحديات العالمية، ما يبرهن على قوة استراتيجيتنا في دفع النمو المستدام وخلق قيمة طويلة الأمد لكل أصحاب المصلحة لدينا»، وأضاف: «تُبرز نتائج السنة المالية 2025 نهج التنفيذ المنضبط وعالي الجودة، حيث واصلنا التركيز على المتعاملين ودفع عجلة التحول الرقمي الشامل وتمكين الكفاءات الوطنية».