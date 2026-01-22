«غلفود فريش» ينطلق 26 يناير في دبي

ينظم معرض «غلفود 2026» فعالية «غلفود فريش» في مركز دبي للمعارض بمدينة «إكسبو دبي»، من 26 إلى 30 يناير الجاري، مواكبة لتنامي استثمارات منطقة الشرق الأوسط في تعزيز الأمن الغذائي ومرونة سلاسل التوريد والتوجُّه نحو المصادر المستدامة.

ويعدّ «غلفود فريش» حدثاً متخصصاً يسلط الضوء على الفواكه والخضراوات وسلاسل توريد المنتجات القابلة للتلف، التي ترسم ملامح مستقبل الغذاء في المنطقة.

ويأتي إطلاقه في وقت تشهد سوق المنتجات الطازجة في منطقة الشرق الأوسط نمواً متسارعاً، مدفوعاً بالزيادة السكانية والتوسع الحضري، والطلب المتنامي على الأغذية الطازجة عالية الجودة على مدار العام.