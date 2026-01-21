توقيع اتفاقية إنشاء مشروع سكني يستوعب 12 ألفاً من أطقم الضيافة بطيران الإمارات

وقّعت طيران الإمارات اتفاقية مع مجمّع دبي للاستثمار للاستحواذ على قطعة أرض مخصّصة لتطوير مجمّع جديد لأطقم الضيافة.

يُنفَّذ المشروع ضمن إطار استثماري بمليارات الدراهم، لتطوير مجتمع سكني ومتعدد الاستخدامات مصمم لاستيعاب ما يصل إلى 12 ألفاً من أفراد أطقم الضيافة.

وقع الاتفاقية، الرئيس التنفيذي للمشتريات والمرافق في طيران الإمارات على مبارك الصوري، ونائب رئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين في شركة دبي للاستثمار خالد بن كلبان، بحضور نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات عادل الرضا، والرئيس التنفيذي-الصناعات- في دبي للاستثمار عبد العزيز بن يعقوب السركال، ومدير عام مجمع دبي للاستثمار عمر المسمار، وعدد من كبار المسؤولين من الجهتين.

ومن المقرر أن تبدأ الأعمال الإنشائية للمشروع خلال الربع الثاني من عام 2026، على أن تُستكمل المرحلة الأولى بحلول عام 2029، وسيتم تنفيذ المشروع ضمن اتفاقية تأجير طويلة الأمد، وسيتكوّن المجمّع من 20 مبنى سكنياً حديثاً بارتفاع 19 طابقاً لكل مبنى.

وقال علي مبارك الصوري، الرئيس التنفيذي للمشتريات والمرافق في طيران الإمارات، إن هذا الاستثمار يأتي ضمن التزامنا الأوسع بدعم رفاهية أفراد أطقم الضيافة، وسيوفّر مجمع أطقم الضيافة بيئة متكاملة تضم كل ما يحتاجه أفراد الطاقم ضمن مخطط عمراني مدروس، يشمل مرافق خدمية وترفيهية ومساحات مجتمعية.

وقال مدير عام مجمع دبي للاستثمار عمر المسمار، إن مجمع دبي للاستثمار رسّخ مكانته منصة تنموية متكاملة تدعم تنفيذ المشاريع الكبرى ضمن منظومة شاملة وجاهزة للمستقبل، تجمع بين بنية تحتية متقدمة وإطار تنظيمي متكامل.

وبفضل موقعه الاستراتيجي المتوازن بين مطار دبي الدولي ومطار آل مكتوم في دبي وورلد سنترال، يدعم مجمّع أطقم الضيافة التابعة لطيران الإمارات، الخطط التشغيلية طويلة الأمد للناقلة، والانتقال المرتقب إلى مطار آل مكتوم الدولي، مع ضمان تقديم أفضل تجربة معيشية ممكنة لموظفيها.