«أدكووب»: تخفيضات حتى 60% على 4000 سلعة أساسية

أطلقت «أدكووب»، العلامة الوطنية في قطاع التجزئة التي تركز على خدمة المجتمع، حملتها الخاصة بشهر رمضان 2026، مؤكدة التزامها دعم الأسر، وتعزيز التماسك المجتمعي، وضمان توفير المنتجات الغذائية الأساسية بجودة عالية وأسعار مناسبة خلال الشهر الفضيل وعلى مدار العام، وذلك تماشياً مع إعلان دولة الإمارات عام 2026 عاماً للأسرة.

وتأتي حملة رمضان 2026 باستثمار إجمالي يبلغ 20 مليون درهم، لتوفر خصومات تصل إلى 60% على أكثر من 4000 سلعة أساسية، تشمل تخفيضات رمضانية خاصة على 1500 سلعة، إلى جانب مجموعة واسعة من العروض المصممة بعناية لتلبية احتياجات الأسر خلال فترة الذروة الموسمية، سواء عبر منافذ بيع «أدكووب» أو منصّاتها الإلكترونية.

وانطلاقاً من قيم العطاء والتكافل التي يجسدها شهر رمضان، ستوزع «أدكووب» 30 ألف وجبة إفطار مجانية، إلى جانب توفير 12 ألف صندوق من مستلزمات رمضان بسعرَي 99 و149 درهماً، عبر منافذ البيع ومنصّاتها الإلكترونية، ضمن مبادرات تعكس دورها المجتمعي ودعمها المباشر للأسر في مختلف مناطق الإمارة.

وبالتوازي تدعم «أدكووب» تنفيذ برنامج السلع الغذائية لمواطني أبوظبي، بصفتها شريكاً مجتمعياً في قطاع التجزئة، من خلال إتاحة السلع الغذائية الأساسية عبر منافذ البيع التابعة لها خلال شهر رمضان، وذلك بالتعاون مع دائرة البلديات والنقل، بما يسهم في تعزيز استقرار الإمدادات الغذائية وسهولة وصولها إلى المواطنين.

يأتي ذلك متكاملاً مع استمرار «أدكووب» في دعم مؤسسة خليفة للأعمال الإنسانية عبر المساهمة في المبادرات الإنسانية المحلية، لترسيخ منظومة متكاملة تدعم المواطنين وتعزز الأمن الغذائي وتوسّع نطاق الوصول إلى السلع الأساسية خلال شهر رمضان.

وتواصل «أدكووب» ترسيخ دور المجتمع في صميم أعمالها، من خلال دعم سيدات الأعمال الإماراتيات عبر سوق رمضان في الشامخة، الذي يشكّل منصة حيوية لعرض المنتجات المحلية الأصيلة، والاحتفاء بالتراث والحِرف الإماراتية، وتعزيز قيم التلاحم المجتمعي والتكافل خلال الشهر الفضيل.

كما تمثّل المنتجات المحلية محوراً رئيساً في الحملة، حيث تواصل «أدكووب» توسيع الاعتماد على المنتجات المزروعة محلياً والمصادر الإماراتية، بما يعزّز استدامة القطاع الزراعي الوطني، ويضمن توفير منتجات طازجة وعالية الجودة بأسعار تنافسية للأسر طوال شهر رمضان.

وقال الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة في «أدكووب»، برتراند لوماي: «تواصل (أدكووب) دورها الوطني في دعم استقرار السلع الغذائية للأسر، من خلال توفير سلع أساسية بجودة عالية وأسعار مدروسة، لاسيما خلال فترات الطلب المرتفع مثل شهر رمضان، في تعبير عن التزامها الكفاءة التشغيلية والبعد المجتمعي، وبما يعزّز منظومة الأمن الغذائي في الإمارة».

وأضاف لوماي أن «(أدكووب) تواصل تعزيز تجربة التسوق، من خلال خدمات التوصيل السريع والسلس عبر تطبيق (أدكووب)، إلى جانب منصتَي (إنستاشوب) و(طلبات)، مدعومة بتوسّع ملحوظ في تشكيلة المنتجات لتلبية الطلب المتزايد خلال شهر رمضان».

