«صُنع في الشارقة» تروّج لمنتجات مبتكرة ضمن مهرجان «ريادة الأعمال»

تعود منطقة «صُنع في الشارقة»، ضمن النسخة التاسعة من مهرجان الشارقة لريادة الأعمال 2026، الذي يُقام يومَي 31 يناير الجاري والأول من فبراير المقبل، في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، لتؤكد مكانتها منصة استراتيجية تحتفي بالابتكار المحلي، وتسلّط الضوء على منتجات صُنعت في الشارقة ضمن منظومة ريادية محلية، وتشكّل هذه المنطقة مساحة مخصصة لاستعراض منتجات طوّرها مؤسسون داخل الإمارة، وتعكس قدرتهم على تحويل الأفكار إلى منتجات قائمة، بما يفتح آفاقاً للتواصل مع الشركاء والعملاء، ويعزّز حضور المنتجات المحلية في الأسواق، ويُسهم في دعم نموها ضمن المنظومة الاقتصادية.

وتأتي هذه المنطقة بدعم من بنك الشارقة ومجلس سيدات أعمال الشارقة، حيث توفّر برنامجاً تفاعلياً يقوده المؤسسون، ويجمع بين التجارب العملية والتفاعل المباشر من خلال ورش عمل متخصصة تشمل ورشة الفخار بتقنية اللف، وورشة صنع تعليقات من طين البوليمر، وورشة «التراث في البكسلات» لصنع التعليقات المصغّرة، إلى جانب استعراض المنتجات، بما ينسجم مع توجه المهرجان في دعم الإنتاج المحلي، وإبراز دور المؤسسين في بناء مشاريع ذات أثر اقتصادي.

وقالت المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»، سارة عبدالعزيز النعيمي: «تعكس منطقة (صُنع في الشارقة) رؤية الإمارة في تمكين روّاد الأعمال المحليين، من خلال توفير مساحة عملية تُبرز أعمالهم ومنتجاتهم، وتدعم حضورها في السوق، وتأتي هذه المنطقة كجزء من منظومة ريادية متكاملة تركز على دعم الإنتاج المحلي وتعزيز استمرارية النشاط الاقتصادي، بما يرسّخ دور المشاريع القائمة في بناء أثر اقتصادي ملموس، يعكس نضج المشهد الريادي في الإمارة».

من جانبها، قالت مديرة مجلس سيّدات أعمال الشارقة، مريم بن الشيخ: «يعكس تعاوننا مع شراع التزامنا دعم المشاريع التي تقودها السيدات، وتمكينهن من الإسهام بفاعلية في المشهد الاقتصادي للإمارة، ومن خلال هذا التعاون، يتمكّن المؤسسون من الانتقال من الفكرة إلى التنفيذ، وبناء شراكات فاعلة، والوصول إلى منصات تدعم النمو المستدام، بما يضمن دمج عضوات المجلس بشكل كامل في منظومة ريادة الأعمال في الشارقة ودولة الإمارات، وفي مسارات نموها المستقبلية».