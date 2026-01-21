«عالم القهوة دبي» يُعزّز التواصل المباشر بين المنتجين والمشترين العالميين

واصل معرض «عالم القهوة دبي 2026»، في يومه الثاني، تقديم برنامج تجاري ومهني مكثف، ركز على تعزيز فرص التجارة، والتواصل المباشر بين منتجي القهوة من دول المنشأ والمشترين العالميين، إلى جانب برامج التعلّم والتطوير المهني، بما يُعزّز مكانته سوق عمل عالمية متخصصة لصناعة القهوة المختصة.

وحافظ المعرض على زخمه، بعد يوم افتتاحي سجّل زيادة بنسبة 30% في عدد الزوار مقارنة بالنسخة السابقة، مستقطباً آلاف المختصين من المنتجين والتجار والمزارعين والمحامص والمشترين والموردين، مع استمرار اجتماعات الأعمال، وجلسات التذوق، والعروض الحية، والمسابقات والنقاشات التقنية، وورش العمل في مختلف أركان المعرض.

وشكّل مزاد حبوب البُن الفاخرة والنادرة إحدى أبرز المحطات التجارية لليوم الثاني، حيث أتاح للمشترين تقييم القهوة عبر جلسات تذوق قبل الدخول في المزايدة الفورية، بما يُعزّز شفافية التسعير المعتمدة على الجودة.

وسجّل المزاد أعلى مزايدة ببيع الكيلوغرام الواحد بقيمة 3075 دولاراً أميركياً (أكثر من 13 ألف درهم) لقهوة من صنف «جيشا» المعالجة طبيعياً، عبر منصة «M-Cultivo»، في دلالة على الطلب المرتفع على القهوة عالية الجودة القابلة لتتبع المصدر.

وقال مدير المبيعات في شركة «Alpro»، سانجيف دينيش فيرناندو، إن «الشركة تشارك في معرض عالم القهوة منذ انطلاقه، لارتباط منتجاتها الوثيق بالقهوة، وفي كل عام يواصل المعرض نموّه، وتُسهم مشاركة الشركة باستمرار في توليد فرص قوية وأعمال واعدة».

من جهته، قال الشريك المؤسس لشركة «Tajer Coffee» وراعي قرية المحمّصين، محمد الحمادي، إن «هذه المشاركة هي الأولى لشركته في المعرض، وكذلك المرة الأولى التي ترعى الشركة قرية المحمّصين»، منوهاً بحجم التفاعل في المعرض، ما يؤكد صواب قرار دعم حدث محوري بهذا الحجم للصناعة.

وبالتوازي مع المزادات، ناقشت جلسة منتجي دول المنشأ، سبل الوصول إلى الأسواق، وخلق القيمة، وتطوّر العلاقات بين المنتجين والمشترين، مع تسليط الضوء على تكيّف دول الإنتاج مع تغيّر توقعات المستهلكين، وأولويات الاستدامة، وأهمية الشفافية والشراكات طويلة الأمد، ضمن سلسلة قيمة القهوة المختصة.

كما شهد اليوم الثاني، تقدم برامج المنافسات، حيث دخلت بطولة التحميص مرحلة تقنية محورية عبر جلسات تقديم خطط التحميص التي قدّم خلالها المتنافسون استراتيجيات التحميص، وأساليب إعداد الملفات الحرارية، وأهداف الجودة، ليجري تقييمها وفق معايير دولية معتمدة، إلى جانب استمرار فعاليات بطولات الإبريق العالمية لعام 2026.

وقالت مديرة معرض عالم القهوة دبي، شوق بن رضا، إن «اليوم الثاني عكس مكانة المعرض سوقاً محورية رئيسة لقطاع القهوة المختصة، فمن مزاد التذوق الحي وحوارات المنتجين، إلى البطولات المحلية والعالمية وبرامج التعلّم المهني، ركّز البرنامج على التبادل العملي، وتقييم الجودة، وتحقيق نتائج تجارية تدفع الصناعة قدماً».

