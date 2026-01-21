«غلفود 2026» يُطلق منصة للشركات الناشئة

أعلن معرض «غلفود 2026»، الحدث العالمي الأكبر في قطاع الأغذية والمشروبات، إطلاق منصة «غلفود للشركات الناشئة» (Gulfood Startups)، بوصفها منصة عالمية متخصصة لدعم شركات تكنولوجيا الأغذية عالية النمو، وتمكينها من التوسع إلى الأسواق الدولية انطلاقاً من دبي.

وستجمع منصة «غلفود للشركات الناشئة» أكثر من 250 من رواد الفكر والمبتكرين العالميين لاستعراض ابتكارات تغطي كامل سلسلة القيمة الغذائية من المصدر إلى السوق، وتشمل بروتينات الجيل التالي، والتخمير الدقيق، والجيل الثالث من المنتجات النباتية، وتقنيات القلي المعتمدة على الماء، وذكاء الغذاء التنبؤي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب أنظمة سلاسل التوريد المؤتمتة.

وقالت نائب الرئيس التنفيذي لإدارة الفعاليات في مركز دبي التجاري العالمي، تريكسي لوه ميرماند، لوكالة أنباء الإمارات (وام)، إن «منصة (غلفود للشركات الناشئة) تتيح للمؤسسين الوصول المباشر إلى المشترين العالميين والمستثمرين والموزعين وصناع السياسات ضمن منظومة واحدة مترابطة»، مشيرة إلى أن «تحدي الشركات الناشئة العالمي في تكنولوجيا الأغذية الزراعية» يعكس التزام المركز بتسريع الابتكار عالي التأثير، وتعزيز النمو التجاري المستدام.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي الأول المدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، أحمد بن سليّم، في تصريح لـ«وام»، إن «الشراكة مع (غلفود) عبر منصة (غلفود للشركات الناشئة)، تسهم في ربط الشركات الواعدة بسلاسل القيمة العالمية للأغذية، وتعزيز وصولها إلى المستثمرين والأسواق الدولية، بما يدعم ترسيخ مكانة دبي منصة عالمية للأمن الغذائي والابتكار المستدام».

ومن المقرر أن تُقام فعاليات «غلفود للشركات الناشئة» من 26 إلى 30 يناير 2026، ضمن أعمال معرض «غلفود 2026» في دبي.