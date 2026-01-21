%70 من الأفراد يخططون لشراء عقار خلال 6 أشهر

كشفت منصة «بروبرتي فايندر» العقارية عن نتائج أحدث استطلاعات «Market Pulse»، الذي أظهر أن سبعة من كل 10 أشخاص يخططون لشراء عقار في الإمارات خلال الأشهر الستة المقبلة.

ويكشف الاستطلاع، الذي يصدر كل شهرين لتتبع توجهات المستهلكين، عن استمرار الاهتمام بالشراء خلال الأشهر الأخيرة من عام 2025، ما يدلّ على ثقة مستمرة بالسوق مع بداية العام الجديد.

وأوضحت «بروبرتي فايندر» أن الاستطلاع غطى، على مدار شهرين، آراء 5540 مشاركاً حول توجهات الشراء، لافتة إلى أنه على الرغم من بقاء الإقبال عند مستويات مرتفعة، فإن المشترين يتوقعون حصول تغيّرات طفيفة فقط في أسعار العقارات، إذ توقّع 40% من المشترين في نوفمبر 2025، انخفاض الأسعار، ورجّح 32% منهم ارتفاعها، بينما أشار 28% إلى إمكانية استقرارها.

أما في ديسمبر فقد تراجعت نسبة من يتوقّعون حصول انخفاض طفيف في الأسعار إلى 39%، في حين بقيت توقّعات الارتفاع مستقرة عند 32%، وازدادت نسبة من توقّعوا استقرار الأسعار إلى 29%.

ولفتت «بروبرتي فايندر» إلى أن ذلك يعكس تحسّناً محدوداً في مستويات الثقة، مقارنة بالفترة بين سبتمبر وأكتوبر 2025، حين توقّع 39 إلى 40% من المشترين انخفاض الأسعار، مقابل 31 إلى 33% توقّعوا ارتفاعها.

وقال الرئيس التنفيذي للإيرادات في «بروبرتي فايندر»، شريف سليمان: «إن تخطيط سبعة من كل 10 أشخاص لشراء عقار يُعدّ إشارة قوية، إذ يؤكد أن الثقة بسوق العقارات في دبي لاتزال مستقرة وقوية، مدفوعة بجاذبية الإمارة العالمية، ونضجها التنظيمي، ومقوماتها المستدامة»، وأضاف: «المشترون اليوم على دراية بتطورات الأسعار، ومع ذلك لايزال نشاطهم حاضراً في السوق، ويستمر هذا الزخم مع دخول عام 2026»، يذكر أن «بروبرتي فايندر» تُجري استطلاع «PF Market Pulse» كل شهرين لمتابعة توجهات المستهلكين ومدى ثقة المشترين، وشارك في الاستطلاع، خلال نوفمبر وديسمبر 2025، نحو 5540 شخصاً.