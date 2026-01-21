«دبي القابضة» تستحوذ على «جميرا مايوركا» في إسبانيا

أعلنت «مجموعة دبي القابضة»، أمس، استحواذها من خلال شركتها التابعة «دبي القابضة للضيافة»، على منتجع «جميرا مايوركا» الفاخر من فئة خمس نجوم، في منطقة «بورت دي سولير» بجزيرة مايوركا الإسبانية.

وأفادت، في بيان، بأن «جميرا»، العلامة التجارية المتخصصة في مجال الضيافة والتابعة للمجموعة، ستواصل إدارة المنتجع الفاخر الذي يضم 121 غرفة فندقية.

وتعتزم «دبي القابضة» بعد إتمام الاستحواذ من شركة «ديكا إيموبيلي»، ضخ استثمارات إضافية، للارتقاء بالتجربة الفندقية في المنتجع، بما يُرسّخ مكانته كإحدى الوجهات الرئيسة لعلامة «جميرا» في منطقة المتوسط.

وتأتي هذه الصفقة ترجمة لاستراتيجية «دبي القابضة»، الرامية إلى الاستثمار في الأصول النوعية ضمن الأسواق الدولية الحيوية، دعماً لرؤيتها طويلة الأمد في بناء محفظة استثمارية عالمية متنوعة ومرنة.

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة في «دبي القابضة»، أميت كوشال: «يُمثّل هذا الاستحواذ إضافةً استراتيجيةً نوعيةً لمحفظة أعمالنا العالمية المتنامية في قطاع الضيافة، ويؤكد التزامنا الراسخ بالاستثمار في الأصول المتميّزة التي تُعزّز القيمة طويلة الأجل للمجموعة».

وأضاف: «يُجسّد (جميرا مايوركا) المعايير الاستثنائية وتجربة الضيوف الراقية التي طالما اقترنت باسمَي (دبي القابضة للضيافة) و(جميرا)، وبينما نواصل توسيع حضورنا في أبرز الوجهات العالمية، يظل تركيزنا مُنصباً على رفع كفاءة الأداء عبر محفظتنا وإيجاد قيمة مستدامة من خلال النمو المدروس».

ومع هذا الاستحواذ ترفع «دبي القابضة للضيافة» حجم محفظتها الدولية لتصل إلى 34 فندقاً ومنتجعاً، تتضمن خمسة فنادق تحمل علامة «جميرا» موزعة في أنحاء أوروبا، وتضم محفظة الشركة نخبة من أرقى العلامات التجارية العالمية في مجال الضيافة، بما فيها فندق «بولغري دبي»، وخيارات المطاعم المتميّزة، إضافة إلى «جميرا»، العلامة التجارية المحلية للضيافة الفاخرة التي تدير 29 منشأة شهيرة في أهم الوجهات العالمية.