4.3 مليارات درهم مكاسب سوقية لـ «دبي المالي» بدعم العقارات والبنوك

واصل مؤشر سوق دبي المالي ارتفاعه، للجلسة الثالثة على التوالي، ليغلق تعاملات أمس مرتفعاً بنسبة 0.5%، أو ما يعادل 31.75 نقطة، إلى 6375.28 نقطة، بدعم من ارتفاع قطاعَي البنوك والعقارات، وتفاؤل المستثمرين حيال نتائج أعمال قوية للربع الرابع من عام 2025.

وصعد رأس المال السوقي لـ«دبي المالي» إلى أكثر من 1.0496 تريليون درهم، في نهاية جلسة أمس، مقارنة بنحو 1.0453 تريليون درهم في نهاية تعاملات أول من أمس، بمكاسب جاوزت 4.3 مليارات درهم.

ودعم أداء السوق ارتفاع أسهم قطاع العقارات بـ0.76%، والبنوك بنسبة 0.65%، فيما ارتفعت أسهم قطاعي المرافق العامة والصناعة بنسبة 1% و0.16% على التوالي.

واتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) في سوق دبي إلى الشراء بصافي استثمار بلغ 122.2 مليون درهم، بعد أن سجلوا مشتريات بقيمة 328.91 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 206.69 ملايين درهم.

واستقطبت الأسهم المدرجة في سوق دبي المالي، خلال تعاملات أمس، سيولة جاوزت 700.72 مليون درهم، بعد التداول على نحو 246.41 مليون سهم، وتنفيذ 14415 صفقة.

واستحوذت أسهم ست شركات مدرجة في «دبي المالي»، هي: «إعمار العقارية»، و«الإمارات دبي الوطني»، و«دبي الإسلامي»، و«ديوا»، و«العربية للطيران»، و«الاتحاد العقارية»، على نحو 61.12% من سيولة السوق، في نهاية تعاملات أمس.

وبحسب بيانات السوق، فإن إجمالي قيمة التداول على الأسهم الستة بلغ نحو 428.28 مليون درهم، فيما بلغ إجمالي قيمة التداول في سوق دبي المالي ككل نحو 700.72 مليون درهم.

وتصدر سهم شركة «إعمار العقارية» نشاط السوق من حيث السيولة، بنحو 144.49 مليون درهم، مرتفعاً بنسبة 0.685% عند 14.7 درهماً، فيما جاء سهم «الإمارات دبي الوطني» ثانياً بقيمة تداولات 105.68 ملايين درهم، عند 30.15 درهماً.

وحلّ سهم «دبي الإسلامي» ثالثاً بتداولات بلغت 63.57 مليون درهم عند 9.7 دراهم للسهم، فيما سجل سهم «ديوا» تداولات بنحو 45.55 مليون درهم، مرتفعاً 1% عند 3.03 دراهم للسهم.

وبلغت تداولات سهم «العربية للطيران» نحو 35.63 مليون درهم، عند 5.22 دراهم للسهم، في حين بلغت تداولات سهم «الاتحاد العقارية» 33.33 مليون درهم، عند 0.89 درهم للسهم بارتفاع 2.77%.

من جهته، أنهى سوق أبوظبي للأوراق المالية تعاملات أمس، مرتفعاً بنسبة 0.249% أو ما يعادل 25.36 نقطة، ليغلق عند مستوى 10195.86 نقطة، وارتفعت رسملة السوق إلى نحو 3.131 تريليونات درهم، في نهاية جلسة أمس، مقارنة بـ3.125 تريليونات درهم، في نهاية تعاملات أول من أمس، بمكاسب بلغت 6.35 مليارات درهم.

واستقطبت الأسهم المدرجة في سوق أبوظبي، خلال تعاملات أمس، سيولة جاوزت 1.22 مليار درهم، بعد التداول على نحو 316.56 مليون سهم، وتنفيذ 21.6 ألف صفقة.

من جانبه، قال الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة «Sky Links Capital»، دانيال تقي الدين، إن «سوق دبي المالي واصل الارتفاع للجلسة الثالثة على التوالي، محافظاً على زخم إيجابي قوي عند أعلى مستوياته خلال نحو 20 عاماً».

وأشار تقي الدين، لـ«الإمارات اليوم»، إلى أن فرص مواصلة الصعود لاتزال قائمة، خاصة مع بدء موسم الإفصاح عن نتائج الربع الرابع، والتي من شأنها تعزيز حالة التفاؤل السائدة في السوق.

وأوضح أن صدور نتائج مالية إيجابية قد يمنح السوق دفعة إضافية في ظل ما يتمتع به من أساسيات قوية وتوقعات نمو متفائلة خلال العام الجاري.

ونوه إلى أن سوق أبوظبي للأوراق المالية واصل تحقيق مكاسب للجلسة الرابعة على التوالي، مقترباً من مستويات لم تُسجل منذ شهر أكتوبر، مدعوماً باستمرار تحسن معنويات المستثمرين المرتبطة بنتائج الربع الرابع، الأمر الذي ساهم في تعزيز الاتجاه الصاعد للسوق.

. 122.2 مليون درهم، صافي استثمارات الأجانب في «دبي المالي».