«الاتحادية للضرائب» تحصل على اعتمادين دوليين

حصلت أنظمة الهيئة الاتحادية للضرائب على اعتمادين دوليين جديدين لمعايير «آيزو» في مجالَي «مراقبة وقياس رضا المتعاملين» و«مشتريات القطاع العام»، وتسلّمت الهيئة شهادة «آيزو 10004: 2018» الخاصة بنظام مراقبة وقياس رضا المتعاملين، وشهادة «بي إس 95009: 2019» الخاصة بنظام المشتريات في القطاع العام، وتسلّم مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، خالد علي البستاني، شهادتَي الاعتماد خلال استقباله لممثلي شركة «غلوبال بزنس بيرو» المتخصصة في الفحص والاختبار والاعتماد، الشريك الإقليمي لـ«غلوبال تي يو في»، وأكّد أن الحصول على الاعتمادين الدوليين جاء في إطار جهود الهيئة المتواصلة لتعزيز رؤيتها هيئةً ضريبيةً رائدةً عالمياً، عبر تطبيق أفضل الممارسات والأنظمة.