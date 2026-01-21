«دبي التجاري العالمي» يطلق «إن دي» للفعاليات التجارية المباشرة

أعلن مركز دبي التجاري العالمي ومجموعة «إنفورما» العالمية، المتخصصة في قطاع الفعاليات التجارية والخدمات الرقمية والأبحاث الأكاديمية، عن توقيع اتفاقية شراكة لتأسيس شركة جديدة في قطاع الفعاليات التجارية المباشرة، تحمل اسم «إن دي» (inD).

وأفاد المركز، في بيان، أمس، بأنه تم الإعلان عن هذه الشراكة، للمرة الأولى، في مارس 2025، حيث تجمع شركة «إن دي» بين ريادة «دبي التجاري العالمي» في الفعاليات التجارية العالمية، والنطاق العالمي والخبرة المتخصصة لـ«إنفورما»، بما يسهم في تسريع وتيرة النمو على الصعيد الوطني والإقليمي والعالمي، الأمر الذي يعزز مكانة دبي كمركز عالمي رائد للفعاليات التجارية المباشرة والابتكار.

وتضم شركة «إن دي» محفظة تزيد على 40 علامة تجارية تمثل فعاليات كبرى تخدم مجموعة من القطاعات عالية النمو، بما في ذلك قطاع الرعاية الصحية (معرض الصحة العالمي)، وقطاع الطاقة (معرض الشرق الأوسط للطاقة)، وقطاع الطيران (معرض دبي للطيران)، وقطاع الأغذية والمشروبات (معرض غلفود)، وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (معرض جيتكس غلوبال)، وقطاع أمن المعلومات (معرض ومؤتمر الخليج لأمن المعلومات - جيسيك).

ومن المتوقع أن تحقق هذه العلامات التجارية إيرادات تتجاوز 650 مليون دولار في عام 2026، مدعومة بمحفظة قوية للنمو المستقبلي، وذلك في ظل استمرار الطلب المتزايد على تجارب الفعاليات التجارية المباشرة عالية التأثير.

ويأتي تأسيس شركة «إن دي» في توقيت محوري يتزامن مع الزيادة الكبيرة في الطاقة الاستيعابية لمرافق استضافة الفعاليات عالمية المستوى في دبي، حيث تسهم توسعة مركز دبي للمعارض في توفير 140 ألف متر مربع من مساحة الفعاليات خلال العام الجاري، وهو ما يعزز مكانة دبي كواحدة من أكثر الأسواق العالمية ديناميكية وابتكاراً في قطاع الفعاليات التجارية المباشرة.

وسيكون معرض «غلفود»، في الفترة بين 26 و30 يناير الجاري، أول علامة تجارية تابعة لشركة «إن دي» يتم تنظيمه في عام 2026، حيث سيُقام بحجم غير مسبوق، للمرة الأولى، عبر موقعَي مركز دبي التجاري العالمي الرئيسين، وهما مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، ومركز دبي للمعارض، وذلك بمشاركة أكثر من 8500 جهة عارضة تستعرض 1.5 مليون منتج من 195 دولة.

وقال الرئيس التنفيذي لمركز دبي التجاري العالمي، هلال سعيد المري: «لطالما كانت دبي الوجهة العالمية الأولى للفعاليات التجارية العالمية، وترتقي هذه الشراكة اليوم بهذه المكانة إلى آفاق جديدة من خلال تحويل دبي إلى مركز عالمي للملكية الفكرية والمعرفة، بما يُسرّع فرص النمو العالمي للعلامات التجارية الرائدة التابعة لمركز دبي التجاري العالمي، ويعزز أيضاً الأثر طويل الأمد على الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي، ويرسخ دورها كمحرك عالمي رئيس في قطاع الفعاليات التجارية».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «إنفورما»، ستيفن أ. كارتر، إن «إطلاق شركة (إن دي) يعمّق شراكتنا مع مركز دبي التجاري العالمي في مرحلة تشهد نمواً هيكلياً في قطاعنا، ونمواً اقتصادياً قوياً في المنطقة، ونمواً ديناميكياً في السوق الإماراتية على وجه الخصوص، ويتزامن ذلك مع زيادة في المرافق عالية الجودة لاستضافة الفعاليات بما يلبي الطلب المتنامي على الفعاليات التجارية المباشرة».

. 40 علامة تجارية تمثل فعاليات كبرى تضمها محفظة «إن دي».