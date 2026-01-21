«إمباور» تضاعف قدرتها الموصلة 315 مرة

سجلت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور» نمواً غير مسبوق في قدرتها الموصلة، حيث ارتفعت من نحو 5400 طن تبريد، في عام 2004، إلى 1.7 مليون طن تبريد بنهاية عام 2025، محققة زيادة بلغت 315 ضعفاً خلال عقدين.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»، أحمد بن شعفار، إن «النمو الذي حققته المؤسسة في قدرتها الموصلة منذ تأسيسها، يعكس ثقة دبي والمطورين العقاريين في حلول تبريد المناطق، ويؤكد التزامنا بدعم توجهات الاستدامة وكفاءة الطاقة التي تتبناها القيادة الرشيدة».

وأضاف أن «إمباور» ستواصل خططها التوسعية بما يتماشى مع رؤية دبي المستقبلية، مشيراً إلى أن تبريد المناطق يمثل أحد الحلول الرئيسة لتحقيق الحياد الكربوني وخفض استهلاك الكهرباء والمياه، مقارنة بأنظمة التبريد التقليدية.