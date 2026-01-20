أميرة سجواني تقود داماك لمبيعات قياسية بقيمة 36 مليار درهم عام 2025

أعلنت العضوة المنتدبة لشركة داماك العقارية، أكبر مطور عقاري خاص في دولة الإمارات والشرق الأوسط أميرة سجواني، عن بداية "حقبة جديدة" للشركة، بعد عام استثنائي حققت فيه مبيعات قياسية بلغت 36 مليار درهم إماراتي، تصدرت على إثرها قائمة أكبر شركات التطوير العقاري الخاصة في دولة الإمارات، لتتوج عاماً آخر من النجاح المستمر، مدفوعاً برؤية قيادية واضحة وأسس تشغيلية قوية.

تعليقاً على ذلك، قالت أميرة سجواني: "يمثل عام 2026 بداية حقبة جديدة لشركة داماك. تركيزنا واضح ويتمثل في توفير منازل أحلام وأنماط حياة راقية للعائلات والأفراد بأعلى معايير الجودة في السوق. وستتسم المرحلة المقبلة بإطلاق مشاريع نوعية جديدة وشراكات عالمية متميزة، لذا، أتطلع قدماً إلى ما سنحققه من إنجازات خلال العام الجاري".

وكانت داماك قد حققت مبيعات قوية بلغت 11 مليار درهم خلال خمس ساعات فقط من إطلاق مشروع "داماك آيلاندز 2" في شهر نوفمبر الماضي، ما يؤكد استمرار الطلب القوي على المجتمعات السكنية الفاخرة، التي تجسد نمط حياة الجزر والمنتجعات في دبي. وقد تجاوز هذا الإنجاز ما حققته الشركة خلال إطلاق مشروع "داماك آيلاندز" في عام 2024، الذي سجل أكثر من 10.2 مليار درهم من المبيعات خلال أقل من 24 ساعة، ليدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأعلى إيرادات ناتجة عن إطلاق مشروع عقاري في يوم واحد.

وأضافت سجواني: "لطالما عززت داماك من مكانتها كأكبر مطور عقاري خاص في دولة الإمارات والشرق الأوسط، وهي ريادة بدأت منذ سنوات طويلة وستواصل الشركة البناء عليها. وهنا، أود أن أتوجه بالشكر إلى قيادة دولة الإمارات، ومؤسس الشركة، وشركائنا، والوسطاء العقاريين، وفرق العمل في داماك، على دعمهم المتواصل لنا ومساهمتهم في النجاح الذي حققناه، والذي تجلى في إطلاق وبناء المزيد من المشاريع المتميزة والنوعية وفق أفضل المعايير العالمية".

ومنذ تأسيسها عام 2002 على يد حسين سجواني، عززت داماك سجلها الحافل بالإنجازات التي تجسدت عبر تسليم نحو 50 ألف وحدة سكنية، مع وجود أكثر من 54 ألف وحدة قيد التخطيط والإنشاء. وخلال عام 2025، واصلت الشركة توسعها محلياً ودولياً من خلال عقد شراكات عالمية استراتيجية، وإطلاق مشاريع أيقونية، وهو ما عزز من مكانتها كمطور عقاري فاخر يقدم مشاريع فريدة تتماشى مع أرقى المعايير العالمية في التصاميم والجودة، وتجلى ذلك من خلال إطلاق مشروعها الأول في ذلك العام "ريفرسايد فيوز" في دبي، الذي يمزج بين أسلوب الحياة الراقية على الواجهة المائية مع أفضل المفاهيم العصرية التي تركز على العافية والصحة النفسية، حيث شهد حفل الإطلاق حضور عدد من النجوم العالميين، من بينهم نجم بوليوود شاروخان.

كما أبرمت داماك شراكة عالمية مع نادي تشيلسي الإنكليزي لكرة القدم، أطلقت بموجبها مشروع "تشيلسي ريزيدنسز من داماك"، الذي يوفر فرصةً استثمارية فريدة، تجمع بين القيمة العالمية لعلامة نادي تشيلسي مع موقع استثنائي على الواجهة البحرية في "مدينة دبي الملاحية". ومن المقرر أن يشكّل مشروع تشيلسي ريزيدنسز، عند اكتماله، أحد آخر المشاريع السكنية الواقعة على زاوية بحرية بإطلالات بانورامية مباشرة وبزاوية 270 درجة على الخليج العربي وأفق دبي. وبموجب الشراكة أيضاً، ظهرت علامة داماك على قمصان فريقي الرجال والسيدات لنادي تشيلسي لكرة القدم حتى نهاية موسم 2024/2025.

وفي أغسطس الماضي، أطلقت داماك مشروع "كابري ون"، لتضيف مجمعاً سكنياً جديداً يتمحور حول الإطلالات المائية ونمط الحياة المجتمعي. كما أضافت في شهر سبتمبر إلى محفظتها مشروع "داماك ديستركت"، وهو مجمع متكامل يقع ضمن المخطط الرئيسي لمجتمع داماك هيلز، الذي يعيد تعريف مفهوم الحياة الحضرية في دبي.

ونمت محفظة داماك من المشاريع خلال عام 2025 عبر الإعلان عن المشروع الأضخم خلال العام، داماك آيلاندز 2، المجتمع السكني المتكامل على الواجهة المائية، والذي يعزز من مشاريعها ضمن فئة المشاريع السكنية التي تحمل طابع الحياة في الجزر.

إقليمياً، وسعت الشركة حضورها في المنطقة، عبر إطلاق المرحلة الأولى من مشروع داماك هيلز بغداد، أول مجتمع سكني فاخر ومتكامل للشركة في العاصمة العراقية.

وعلى مدار العام ذاته، قدمت داماك خطط سداد مرنة وجاذبة، وأسست معايير جديدة للمرونة المالية في الاستثمار العقاري في دولة الإمارات، من خلال شراكات مصرفية مبتكرة تخدم عملاءها على أفضل وجه.