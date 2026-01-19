رأس الخيمة تتوقع ارتفاعاً تدريجياً في الحجوزات الفندقية خلال شهر رمضان

كشفت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة عن تحقيق إمارة رأس الخيمة أداءً قياسياً في قطاع السياحة خلال عام 2025، حيث استقبلت 1.35 مليون زائر بزيادة قدرها 6% على أساس سنوي، إلى جانب نمو عائدات السياحة بنسبة 12%، ما يعكس التطور المستمر للإمارة في ترسيخ مكانتها، وجهة سياحية عالمية جاهزة للمستقبل.

وتوقعت الهيئة لـ«الإمارات اليوم» أن تشهد معدلات الإقامة والحجوزات ارتفاعاً تدريجياً خلال شهر رمضان المبارك، وقالت: «يبدأ الطلب بوتيرة متوسطة ويرتفع مع اقتراب عيد الفطر، سواء لحجوزات الغرف أو القاعات والمطاعم، كما يُتوقع استمرار الزخم خلال الموسم الشتوي، خصوصاً مع توافر عروض متنوعة وجاذبة، والأجواء الشتوية المعتدلة للإمارة، ما يعزز التوقعات بأداء فندقي قوي ومنافس».

وأكدت الهيئة أن الإمارة سجلت أداء قوياً في الأسواق الرئيسة خلال عام 2025، بما في ذلك رابطة الدول المستقلة، المملكة المتحدة، الهند، الصين، أوروبا الوسطى والشرقية، مع نمو ملحوظ في أعداد الزوار القادمين من رومانيا، وبولندا، وأوزبكستان، وبيلاروسيا، بفضل تعزيز الربط الجوي عبر الرحلات المباشرة.

وقالت الرئيسة التنفيذية لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، فيليبا هاريسون: «كان 2025 عاماً استثنائياً لرأس الخيمة، فبينما شهدت الإمارة نمواً كبيراً في أعداد الزوار، قمنا أيضاً بتعزيز تجاربنا السياحية من خلال تقديم مجموعة مميزة من الفعاليات وافتتاح مشروعات فندقية جديدة، وتوقيع شراكات متنوعة».

وأضافت: «مع تطلعنا إلى عام 2030، فإننا نواصل التزامنا بتطوير قطاع السياحة وتحقيق قيمة مستمرة للزوار والمستثمرين والمجتمع».

وكشفت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة عن ارتفاع إيرادات قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض وحفلات الزفاف خلال العام الماضي بنسبة تزيد عن 25%، فضلاً عن افتتاح فنادق فاخرة، والإعلان عن مشروعات فندقية تشمل علامات عالمية عالمية مثل: «جانو»، «فور سيزونز»، «فيرمونت»، «تاج»، «إن إتش كوليكشن»، دعماً لهدف الإمارة في مضاعفة عدد الغرف الفندقية بحلول 2030.

ولفتت الهيئة إلى الإعلان عن مشروعات تطوير مجموعة من الوجهات الرئيسة مثل «شاطئ مرجان»، و«راك سنترال»، ما يعزز المجتمعات المتكاملة متعددة الاستخدامات ويحقق تطوراً عمرانياً بارزاً، فضلاً عن توسعة مجموعة من الفعاليات المميزة.

واستعرضت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، إنجازات أخرى خلال العام الماضي تمثلت في تعزيز البنية التحتية للطيران، مع خطط إنشاء مبنى مخصص لكبار الزوار وحظائر للطائرات الخاصة في مطار رأس الخيمة الدولي، وعقد شراكات استراتيجية مع شبكات السفر الإلكترونية الكبرى في الصين والسعودية، بما في ذلك «Trip.com»، و«Tongcheng»، و«فرسان للسفر»، و«ويجو»، إضافة إلى إطلاق تطبيق «BeRAK» لتعزيز تفاعل العاملين في قطاع السياحة، وتنظيم حفل توزيع جوائز التميز السياحي الأول، لتكريم الابتكار والريادة في القطاع.

واستعرضت الهيئة لـ«الإمارات اليوم» أداء القطاع الضيافي والفندقي في رأس الخيمة خلال عام 2025، حيث سجلت نمواً قوياً في الأسواق المحلية بنسبة (7%)، مع زيادة عدد الزوار من الهند بنسبة (14%)، الصين (19%)، المملكة المتحدة (10%)، روسيا (20%)، مؤكدة أن الربط الجوي المباشر عزز أعداد الزوار من رومانيا بنسبة (41%)، بولندا (22%)، أوزبكستان (19%)، بيلاروسيا (26%).

وأكدت أن الإمارة واصلت تنويع مرافق الضيافة خلال عام 2025 بافتتاح فندق «روڤ جزيرة المرجان»، و«فندق ومنتجع سو/ رأس الخيمة» التابع لـ«مجموعة أكور» للعلامات التجارية الفاخرة، إضافةً إلى الإعلان عن مشروعات كبرى لفنادق عالمية.

ولفتت الهيئة كذلك إلى مشروع «وين جزيرة المرجان»، حيث وصلت أعمال بناء برج المشروع المكون من 70 طابقاً إلى ارتفاع 283 متراً، فيما من المتوقع افتتاحه في عام 2027 بكلفة 5.1 مليارات دولار، ويُتوقع أن يصبح أطول مبنى في الإمارة عند افتتاحه عام 2027، مع توفير أكثر من 1530 غرفة وجناحاً، و22 مطعماً ومقهى ومسرحاً، ومتاجر فاخرة، ومرسى لليخوت، إضافة إلى أكثر من 9000 فرصة عمل جديدة.

مركز ثقافي ورياضي

أكدت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة أن رأس الخيمة عززت مكانتها مركزاً ثقافياً ورياضياً خلال عام 2025، من خلال استضافة فعاليات كبرى، من بينها نصف ماراثون رأس الخيمة، الذي استقطب أكثر من 10 آلاف مشارك ومشاهد، و«طواف الإمارات»، وتحدي «هايلاندر» للمشي لمسافات طويلة، كما جمع «مهرجان فن رأس الخيمة» أكثر من 100 فنان عالمي، فيما عاد مؤتمر «إكزوتيك لمنظمي حفلات الزفاف» لجذب منظمي حفلات عالميين، وبلغت الاحتفالات ذروتها بعرض رأس السنة الجديدة 2026 الذي سجل رقماً قياسياً جديداً في موسوعة غينيس للأرقام القياسية.