«المالية» تنال الاعتماد العالمي لجاهزية المستقبل

حصلت وزارة المالية على شهادة الاعتماد العالمي للجاهزية للمستقبل والرشاقة المؤسسية - المستوى الذهبي «الريادي»، من قبل مؤسسة جاهزية ورشاقة الأعمال الدولية «TIBAI»، بما يعكس كفاءة منظومة الوزارة وقدراتها المؤسسية في الجاهزية للمستقبل، والمرونة، والرشاقة في الاستجابة للمتغيرات، واستشراف المستقبل وفق منهج واضح لإدارة مختلف التحولات.

وحققت الوزارة متطلبات ومبادئ الإطار الاستراتيجي والتشغيلي للجاهزية للمستقبل والرشاقة المؤسسية بنجاح في جميع القطاعات والإدارات، ما أثمر تحقيق نتائج متميزة ضمن النموذج الاستثنائي والوحيد المعتمد عالمياً للجاهزية للمستقبل والرشاقة المؤسسية.