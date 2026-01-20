«تعاونية الاتحاد» تنتهي من توسعة فرع «سوق حتا»

أعلنت «تعاونية الاتحاد» عن الانتهاء من أعمال التوسعة والتطوير الشامل لفرعها في سوق حتا، وذلك ضمن خطتها الاستراتيجية الرامية إلى الارتقاء بتجربة المتسوقين وتوفير خيارات أوسع للتسوق، بما يلبي احتياجات سكان وزوّار منطقة حتا.

وذكرت «التعاونية»، في بيان، أمس، أن أعمال التوسعة التي تم تنفيذها تدريجياً، منذ نهاية الربع الرابع من عام 2025 وحتى الشهر الجاري، شملت تحسينات في المساحات الداخلية، وتوسيع نطاق المنتجات، وزيادة تنوّع الأصناف المعروضة.

كما ركّزت التوسعة على دعم مفهوم التسوق الشامل في مكان واحد، من خلال تعزيز تشكيلة السلع الغذائية وغير الغذائية، وتحسين توزيع الأقسام داخل الفرع.

وأكدت «تعاونية الاتحاد» أن توسعة فرع حتا في سوق حتا، تأتي ضمن التزامها بتعزيز تجربة التسوق وتقديم قيمة مضافة لمتعامليها، من خلال توفير تشكيلة أوسع من المنتجات وخيارات تسوق أكثر راحة وسهولة، مشيرة إلى أنها تحرص على تطوير فروعها بما يتماشى مع احتياجات المجتمعات التي تخدمها، ويعكس قوتها في تقديم تجربة تسوق متكاملة تجمع بين التنوع والجودة والراحة.

كما أكدت «التعاونية» أن هذه الخطوة تعكس استراتيجيتها الرامية إلى دعم التنمية المحلية في مختلف مناطق إمارة دبي، وتعزيز حضورها في المناطق السكنية والسياحية، بما يسهم في تحقيق رضا المتعاملين وترسيخ مكانة «التعاونية» كوجهة تسوّق مفضلة.