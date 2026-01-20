1860 نقطة شحن للسيارات الكهربائية في دبي

كشف العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، سعيد محمد الطاير، أن شبكة محطات «الشاحن الأخضر» توسعت إلى أكثر من 1860 نقطة شحن في مختلف أنحاء دبي، بما في ذلك محطات الشحن المرخصة من الهيئة، بالتعاون مع مؤسسات من القطاعين الحكومي والخاص، مشيراً إلى أنه حتى منتصف يناير 2026، بلغ عدد المسجلين في مبادرة «الشاحن الأخضر» 23 ألفاً و600 متعامل.

وقال الطايرو في بيان صدر عن الهيئة، أمس، إنه منذ إطلاق المبادرة عام 2014، قدمت الهيئة ما يزيد على 55 ألفاً و200 ميغاواط ساعة من الكهرباء، ما مَكّن المركبات الكهربائية من قطع أكثر من 276 مليون كيلومتر.

وأضاف: «نعمل على تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لترسيخ مكانة دبي مدينة رائدة عالمياً في التحول نحو الاقتصاد الأخضر والتنقل المستدام، ومن بين أكثر مدن العالم استعداداً للمستقبل».

وتابع الطاير: «نواصل جهودنا لتعزيز البنية التحتية للتنقل الأخضر، دعماً لاستراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، واستراتيجية دبي للتنقل الأخضر 2030، الرامية إلى تحفيز استخدام وسائل النقل الصديقة للبيئة، بما يتماشى مع أهداف الإمارة في مجال الاستدامة وجودة الهواء والحد من انبعاثات غازات الدفيئة».

وأكد أن التوسع في نقاط الشحن ضمن مبادرة «الشاحن الأخضر»، يسهم في مواكبة النمو المتزايد في عدد المركبات الكهربائية، وتوفير تجربة سلسة وسريعة للمستخدمين، بما يعزز مكانة دبي وجهة عالمية للعيش والعمل والزيارة.

وتوفر هيئة كهرباء ومياه دبي، أربعة أنواع من محطات «الشاحن الأخضر» تشمل: محطات الشحن فائق السرعة، والشحن السريع، وشاحن الأماكن العامة، والشاحن الجداري.