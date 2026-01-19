2100 شركة وعلامة تجارية عارضة من 78 دولة في «معرض عالم القهوة» بدبي

انطلقت، أمس، فعاليات النسخة الخامسة من معرض «عالم القهوة دبي» في مركز دبي التجاري العالمي، مسجِّلة محطة بارزة في مسيرة قطاع القهوة المختصة في منطقة الشرق الأوسط.

وتشهد دورة المعرض هذا العام مشاركة أكثر من 2100 شركة وعلامة تجارية عارضة من 78 دولة، وهي أكبر نسخة وأكثرها تنوّعاً على الصعيد الدولي حتى اليوم، ويُنظم الحدث «دي إكس بي لايف»، ذراع تقديم خدمات تنظيم وإدارة الفعاليات المتكاملة في مركز دبي التجاري العالمي، بالتعاون مع جمعية القهوة المختصة (SCA).

وشهد اليوم الأول توقيع مذكرة شراكة مدتها خمس سنوات بين معرض عالم القهوة دبي وجمعية القهوة المختصة، تُمدد الشراكة حتى عام 2031 وترسِّخ تعاوناً طويل الأمد لدعم بطولات القهوة المختصة، والبرامج التعليمية، والمعايير المهنية ضمن فعاليات المعرض.

وقّع المذكرة النائب التنفيذي للرئيس في «دي إكس بي لايف»، خالد الحمادي، والرئيس التنفيذي لجمعية القهوة المختصة، يانيس أبوستولوبولوس، بما يعزّز مكانة معرض عالم القهوة دبي منصة مستقرة ومتوافقة دولياً ضمن أجندة القهوة المختصة العالمية.

وعقب برنامج الافتتاح، تواصلت الأنشطة عبر قاعات العرض التي تمتد على مساحة تزيد على 20 ألف متر مربع في قاعات زعبيل (1) و(4) و(5) و(6).

واستعرض المشاركون من دول الإنتاج وأسواق الاستهلاك حبوب البن الخضراء، وتقنيات التحميص والتحضير، والمعدات، وحلول التعبئة والتغليف، وابتكارات المقاهي، بما يغطي جميع مراحل سلسلة القيمة في القهوة المختصة.

وشهد اليوم الأول انطلاق فعاليات مصاحبة، من بينها قرية المحمّصين وقرية المنتجين، حيث تواصل المحمّصون ومنتجو دول المنشأ مباشرة مع المشترين والمستوردين ومحترفي القطاع. واستضافت منطقة التخمير وغرف التذوق جلسات تذوق وتجارب حسّية على مدار اليوم، فيما شكّلت منطقة مجتمع «SCA» مركزاً للتواصل وتبادل المعرفة واستقطبت المنافسات الحيّة على منصات البطولات، ونالت اهتماماً واسعاً من الزوار.

وسلّط يوم الافتتاح الضوء على مستوى الابتكار والتعاون داخل المعرض، من خلال تعاون حصري لمعرض عالم القهوة بين «Oatly» ومطعم «Yaba» العراقي العصري الواقع في منطقة الوصل في دبي، حيث تم تقديم مقاربة جديدة في ابتكار مشروبات القهوة عبر تطبيق تقنيات النقع المستوحاة من فنون الطهي لاستخلاص النكهات، إلى جانب عناصر مميّزة، مثل كريمة المكسرات وفقاعات منقوعة بالزعفران.

وقال خالد الحمادي إن «معرض عالم القهوة دبي يواصل نموّه في الحجم والتنوّع والأهمية الدولية، ولعل المشاركة القوية التي شهدها اليوم الأول، وتوقيع اتفاقية شراكة تمتد لخمس سنوات مع جمعية القهوة المختصة، تعكس نضج الحدث وأهميته كمنصة عالمية للتجارة والتعليم والتبادل المهني».

وأكد الحمادي، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات (وام)، على هامش الفعاليات، أن معرض عالم القهوة أسهم في تسريع وتيرة نمو قطاع القهوة بشكل ملحوظ، موضحاً أن التوقعات تشير إلى وصول حجم سوق القهوة في الدولة بحلول عام 2029 إلى نحو 16.5 مليار درهم، بعد أن تجاوز 12 مليار درهم في عام 2025.

ويستمر معرض عالم القهوة دبي 2026 حتى 20 يناير الجاري، مع برنامج حافل خلال الأيام المقبلة، يشمل مزاد الميكرولوت، ومزاد قهوة العارضين، ونهائيات البطولات، وورش العمل، إلى جانب المزيد من الإعلانات الخاصة بالقطاع.