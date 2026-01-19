«سيدات أعمال عجمان» يشجّع عضواته على الاستثمار في الزراعة

نظم مجلس سيدات أعمال عجمان جلسة في غرفة عجمان بعنوان «الزراعة المستدامة» تحت شعار «دور المرأة في التنمية الزراعية»، بهدف التوعية بأهمية المشروعات الزراعية، وتشجيع السيدات وصاحبات الأعمال على الاستثمار في القطاع الزراعي، وتسليط الضوء على أفضل الممارسات الزراعية المستدامة، ودورها في دعم الأمن الغذائي.

وقدمت الجلسة شريك مؤسس ونائب رئيس مجموعة «غراسيا»، فرح شخاشيرو، بحضور مجموعة من عضوات المجلس وموظفات الجهات الحكومية، وذلك في مركز «ثرا لريادة الأعمال».

وقالت رئيسة مجلس سيدات أعمال عجمان، الدكتورة آمنة خليفة آل علي، إن «المجلس يولي المشروعات الزراعية اهتماماً متزايداً عبر توعية وتثقيف عضواته بفرص الاستثمار في الزراعة الحديثة والمستدامة، وما يوفره هذا القطاع الحيوي من فرص حقيقية لتنويع مصادر الدخل، وتعزيز الأمن الغذائي، وابتكار حلول زراعية ذكية تعتمد على التقنيات الحديثة وكفاءة استخدام الموارد».

وأكدت حرص المجلس على تكثيف تعاونه مع بيوت الخبرة في مجال التنمية الزراعية، بهدف توفير برامج ومبادرات لتمكين السيدات من بدء مشروعات زراعية ناجحة تسهم في تحقيق الاستدامة ودعم الاقتصاد المحلي، إلى جانب توفير منصات تدريبية وتوعوية تسهم في رفع كفاءة رائدات الأعمال وتعزيز جاهزيتهن للدخول بثقة في هذا القطاع الحيوي.

وأوضحت أن المجلس يعمل على مبادرة «ازرع واحصد» عبر تنفيذ مشروعات البيوت البلاستيكية الزراعية المبردة ومساعدة السيدات لإنتاج محاصيل زراعية عضوية في بيئة مناسبة على مدار العام، مؤكدة أن مبادرات المجلس للعام الحالي تواكب مستهدفات عام الأسرة 2026.

وأشادت فرح شخاشيرو بالتمكين النسائي في الدولة، واهتمام الحكومة بالمشروعات الريادية، إذ قدمت العديد من برامج الدعم الحكومي في مجال الزراعة والأمن الغذائي، كما استعرضت أمام الحضور عدداً من قصص النجاح الملهمة.