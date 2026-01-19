رأس الخيمة.. وجهة رائدة للسياحة المستدامة

تشهد إمارة رأس الخيمة نمواً لافتاً في قطاع السياحة، وتنوعاً واسعاً في طبيعة الخدمات، وتنافساً متزايداً بين الشركات العاملة في المجال السياحي، جعلت منه القطاع الأسرع نمواً في الإمارة، وهو ما تجلّى في مشروعات ترفيهية تستند إلى التنوع الجغرافي والبيئي في الإمارة.

وتعمل حكومة رأس الخيمة جاهدة لترسيخ مكانة الإمارة وجهة رائدة للسياحة المستدامة، حيث استقبلت الإمارة في عام 2024 نحو 1.28 مليون زائر، ما يمثل نمواً بنسبة 12% في عائدات السياحة، وزيادة كبيرة بنسبة 15% في عدد الزوار، ضمن قطاع الاجتماعات والحوافز والمعارض والمؤتمرات، كما استقبلت خلال النصف الأول من عام 2025 عدداً قياسياً من الزوار تجاوز 654 ألف زائر، وهي تمضي بخطى واثقة نحو تحقيق هدفها المتمثل في استقطاب أكثر من 3.5 ملايين زائر سنوياً بحلول عام 2030.

إلى ذلك، تم اختيار رأس الخيمة عاصمة للسياحة الخليجية لعامين متتاليين (2020 و2021)، من قبل وزراء ومسؤولي السياحة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتهدف النسخة السادسة من حملة «أجمل شتاء في العالم» تحت شعار «شتاؤنا ريادة»، التي تنفذها وزارة الاقتصاد والسياحة بالتعاون مع الهيئات المعنية بالسياحة والثقافة والتراث في الدولة، إلى تسليط الضوء على دور الشركات الناشئة العاملة في قطاع السياحة في إبراز الجمال الطبيعي والمقاصد السياحية في إمارات الدولة.

وتلعب الشركات السياحية دوراً حيوياً في التعريف برأس الخيمة، عبر تسويق باقات متنوعة تشمل المغامرات الجبلية، والأنشطة المائية، والتراث الثقافي، بالتعاون مع هيئة تنمية السياحة وذلك من خلال تنظيم حملات رقمية، وشراكات مع صناع المحتوى، وتطوير بنية تحتية لاستقطاب الزوار وتصنيف المنشآت، ما يعزز مكانة الإمارة وجهة عالمية متكاملة تجمع بين الاستجمام والمغامرة والتطور.

كما تحرص الجهات الحكومية على تعزيز التعاون مع الشركات المعنية في قطاع المغامرات حول العالم، مثل «هواوي» و«أوبن وورلد»، وكبرى وكالات السياحة الرقمية العالمية، مع زيادة عدد الفعاليات مثل نصف ماراثون رأس الخيمة، وطواف الإمارات، وتحدي هايلاندر، وسباق «جيس رايد» للدراجات الهوائية الأول من نوعه.

إلى ذلك، يحظى قطاع السياحة المائية في رأس الخيمة بنصيب وافر من عشاق هذه الرياضات والاستمتاع بها على شواطئ الإمارة، وتتضمن أبواب الاستثمار التي تنشط من خلالها العديد من الشركات السياحية، سياحة الاجتماعات والحوافز والمعارض والمؤتمرات، وحفلات الزفاف، التي حققت نمواً بنسبة 36%، مدفوعة بحفلات الزفاف الفاخرة والمؤتمرات الدولية ورحلات الحوافز.

وكشفت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، خلال العام الماضي عن مشروعات فندقية كبرى من علامات تجارية عالمية مثل «فورسيزونز» و«فيرمونت» و«تاج» و«إن إتش كوليكشن»، ضمن خطة لمضاعفة عدد الغرف الفندقية بحلول 2030، علاوة على توقيع العديد من الشراكات المهمة لدعم السياحة.