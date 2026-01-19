الدورة الـ 28 من «ويتيكس» تنطلق أكتوبر 2026

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) تنظيمها الدورة الـ28 من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس»، بتوجيهات من صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتحت رعاية سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وذلك في الفترة من 20 إلى 22 أكتوبر 2026.

ولفتت «ديوا» إلى أن الدورة الـ27 من المعرض حققت نجاحاً كبيراً بمشاركة 3100 شركة، وأكثر من 50 ألف زائر من مختلف أنحاء العالم، كما استقطب المعرض، الذي امتد على مساحة 95 ألف متر مربع، 68 مؤسسة راعية، و18 من الشركاء والجمعيات الداعمة.