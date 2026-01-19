قيمة معاملات «العقارات التجارية» في دبي ترتفع 61.2% خلال 2025

سجلت قيمة معاملات سوق العقارات التجارية في دبي، خلال العام الماضي 2025، نمواً بنسبة جاوزت 61.2% على أساس سنوي، لتصل إلى نحو 105.7 مليارات درهم، مقارنة بإجمالي القيمة المسجلة في عام 2024، البالغة نحو 65.57 مليار درهم، بزيادة بلغت قيمتها 40.13 مليار درهم، وبحسب بيانات خاصة أعدتها منصة «بروبرتي فايندر» العقارية لـ«الإمارات اليوم»، فقد توزّعت مبيعات سوق العقارات التجارية خلال عام 2025، بواقع 6.16 مليارات درهم في يناير، و6.55 مليارات درهم في فبراير، و6.44 مليارات درهم في مارس، و13.92 مليار درهم في أبريل.

بدوره، سجل مايو 2025 أعلى قيمة للمبيعات بنحو 14.42 مليار درهم، فيما سجل يونيو مبيعات بقيمة 8.14 مليارات درهم، ويوليو 8.12 مليارات درهم، وأغسطس 5.62 مليارات درهم، وسبتمبر الماضي 4.46 مليارات درهم، كما حقق أكتوبر 8.55 مليارات درهم، ونوفمبر 10.89 مليارات درهم، وديسمبر الماضي 12.43 مليار درهم.

كما ارتفعت قيمة معاملات عقارات دبي التجارية، خلال ديسمبر 2025 وحده، بنسبة 94.8% على أساس سنوي، مقارنة بالشهر ذاته من عام 2024 الذي سجل 6.38 مليارات درهم، فيما ارتفعت بنسبة 14.14% على أساس شهري مقارنة بمبيعات نوفمبر السابق عليه البالغة 10.89 مليارات درهم.

عدد المعاملات

ومن حيث عدد المعاملات، سجلت الفترة من يناير 2025 إلى ديسمبر الماضي 8132 معاملة، مقارنة بنحو 5971 معاملة خلال الفترة نفسها من عام 2024، بنمو نسبته 36.19% وزيادة تبلغ 2161 معاملة، وتوزّعت المعاملات بواقع 438 معاملة في يناير، و541 معاملة في فبراير، و475 معاملة في مارس، و920 معاملة في أبريل، و862 معاملة في مايو، و554 معاملة في يونيو، و803 معاملات في يوليو، فيما شهد أغسطس تسجيل 529 معاملة، وسبتمبر 600 معاملة، وأكتوبر 829 معاملة، ونوفمبر 732 معاملة، وديسمبر 849 معاملة، أما ديسمبر 2025 وحده فسجل ارتفاعاً في عدد معاملات عقارات دبي التجارية بنسبة 81.79% على أساس سنوي، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي البالغة 467 معاملة، فيما ارتفعت بنسبة 15.98% على أساس شهري مقارنة بنوفمبر الماضي الذي سجل 732 معاملة.

تحول السوق

إلى ذلك، قال الرئيس التنفيذي للإيرادات في «بروبرتي فايندر»، شريف سليمان: «هذا النمو اللافت في قيمة معاملات سوق العقارات التجارية، وارتفاعها من 65.5 مليار درهم في عام 2024 إلى 105.75 مليارات درهم في عام 2025، يعكسان تحول السوق إلى نموذج عالي القيمة منخفض الحجم»، وأضاف لـ«الإمارات اليوم»: «هذا التحول يعزز جاذبية دبي للمستثمرين المؤسسيين والشركات ذات الرؤى طويلة الأمد، مدعوماً بطلب قوي على المساحات من الفئة الأولى (Grade A)، ومحدودية المعروض من الأصول المتميزة»، وتابع: «ضمن أهم العوامل الداعمة لقطاع العقارات التجارية في دبي الإصلاحات الحكومية المستمرة، وهو ما يرسّخ مكانة الإمارة وجهة رائدة للاستثمار في العقارات التجارية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا».

• الإصلاحات الحكومية المستمرة ضمن أهم العوامل الداعمة لقطاع العقارات التجارية في دبي، وهو ما يرسّخ مكانة الإمارة وجهة رائدة للاستثمار في العقارات التجارية.

• 94.8 % نمواً في قيمة معاملات عقارات دبي التجارية، خلال ديسمبر 2025 على أساس سنوي، مقارنة بالشهر ذاته من عام 2024.